美式賣場好市多（Costco）的咖啡區向來是兵家必爭之地，過去許多消費者總習慣鎖定「星巴克」咖啡特價時狂搬，但近期有一款在地品牌悄悄殺出重圍，讓不少常客這次「變心」沒買星巴克！該商品限時祭出「現省120元」的超殺折扣，換算下來單包只要不到10元的銅板價！這波罕見的好市多濾掛咖啡特價立刻引發超過兩百則留言討論，品牌雄厚背景也被挖出，甚至有內行人直呼：「一年才一次特價，我直接狂掃8盒！」
特價至3/15！內行推花果香順口、高CP
網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書社團發問一款好市多咖啡推薦好物——「CAFE!N耶加雪菲濾掛咖啡」是否值得買？這款濾掛咖啡每盒50入，原價599元，目前特價只要479元（優惠至2026/03/15），換算單包僅9.58元。在好市多咖啡評價比較中，許多喝過的網友給予極高肯定。
愛好者紛紛留言表示，它帶有耶加雪菲特有的清爽感與花果香氣，喝起來宛如精品咖啡般順口。此外，也有專業咖啡控點出它「粗細度比例好、細粉少，不影響流速」。超高CP值讓許多人將其列為好市多必買囤貨目標，大讚：「有特價必搬」、「過年請親戚喝效果很好」。
評價兩極需注意：偏淡微酸、不適合加牛奶
不過，留言區仍有不少真實的反面意見幫助大家避雷。部分網友反映這款咖啡「味道太淡」、「一包粉只有10克，只能泡一點點」，也有人認為喝起來偏向淺焙的微酸口感。如果是喜歡深焙苦味，或是習慣加牛奶做成拿鐵的人，這款恐怕非常不適合。
針對覺得太淡的問題，行家也分享沖泡訣竅：只要減少水量、確實執行「悶蒸程序」，並放慢沖煮速度就能大幅提升風味；重度愛好者甚至會一次開一包半來沖泡。
隱藏版實力：全台最大烘豆廠，獨家風味連新手都愛
能讓網友狂推的「CAFE!N 硬咖啡」其實大有來頭。其母企業「源友」擁有超過三十年咖啡資歷與全台最大烘豆廠，二代主理人創立品牌時，堅持「質地越硬、品質越好」的精選生豆初心，打造出兼具高品質與時髦感的咖啡。
特別的是，好市多販售的這款耶加雪菲是「獨家限定風味」，與實體門市販售的截然不同。品牌特別選用耶加雪菲產區豆，並將烘焙度調整為溫和的「中焙」，主打符合大眾喜愛、不酸的口感，號稱連平常不喝咖啡的人也會愛上。
資料來源：COSTCO 好市多 商品消費心得分享區、CAFE!N 硬咖啡
