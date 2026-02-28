我是廣告 請繼續往下閱讀

全球記憶體缺貨壓力未解，DRAM報價第二季恐再迎一波跳漲。韓媒27日指出，三星電子與SK海力士已向客戶預告，第二季DRAM將延續大幅漲價走勢，並啟動新一輪合約價格協商；其中除蘋果等大客戶外，部分業者若想確保供貨，可能得接受比現行合約高出一倍、甚至更高的價格。報導引述業界說法，AI基礎建設投資快速擴張，帶動DRAM需求暴增，增速明顯超過兩大廠可供產能。以三星為例，目前產能據稱僅能滿足約6成需求，使得客戶談判重點從「買便宜」轉為「拿得到貨」，也讓漲價阻力相對有限。供應吃緊之下，有廠商為了鎖定出貨量，可能得接受較原合約高出2倍以上的報價。而不同客戶的議價能力也出現明顯落差。報導分析，蘋果、輝達等大型科技公司因採購量龐大，且多以季或半年合約進行，具備相對穩定的談判籌碼；相較之下，中小型客戶多採月合約，價格更貼近現貨波動，當市場供需失衡時，承受的漲價幅度往往更直接。報導並提到，自去年第四季DRAM價格走強後，三星與SK海力士改以預購方式先行鎖定季度採購量，進一步提高自身談判空間；隨著第二季合約陸續到期，新一輪議價也讓調漲壓力浮上檯面。