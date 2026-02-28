我是廣告 請繼續往下閱讀

財經專家阮慕驊今（28）日在臉書發文指出，中東情勢「戰火突起」，並點名美國與以色列對伊朗發動空襲，形容這波行動屬於「先發制人打擊」。阮慕驊在貼文中轉述，以色列方面稱已準備展開「第一階段為期四天」的聯合打擊；美方則形容此次行動「規模比去年六月大得多」。阮慕驊示警，此舉讓地緣風險快速升溫，外傳鎖定包括總統府等在內約30個核心目標，預期將出現「四天密集攻勢」。他認為中東局勢升級，將直接推升全球市場避險情緒。針對市場反應，比特幣已率先出現波動，應聲跳水跌破6.4 萬美元。阮慕驊指出美軍雙航母集結、多國緊急撤僑等跡象，形容中東如同「火藥桶引爆」，風險偏好短線恐轉趨保守。阮慕驊認為「該來的，還是來了」，提醒投資人留意地緣政治對金融市場波動的影響。