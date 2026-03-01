我是廣告 請繼續往下閱讀

一把因感情糾紛引燃的怒火，最終燒穿了菲律賓馬尼拉歷史悠久的「王城區」（Intramuros）。這處人口密集的住宅區近日爆發4級警報大火，火勢持續蔓延近7小時才獲得控制，導致至少2人死亡、1人失蹤，超過300間房屋遭焚毀，約600戶家庭因此流離失所。這起起因於私人衝突的縱火案，迅速擴大為重創老舊社區的災難，顯現出馬尼拉舊城區長期存在的居住安全隱憂。根據調查，火災發生於2月25日傍晚，地點位於Cabildo街與Anda街交界。馬尼拉減災風險管理辦公室接獲報案後，因火勢迅速失控而將警報連續升級至4級，動員多個消防分局馳援。王城區內部巷弄狹窄，許多建築採用木材與輕鋼構混建，且建物彼此緊鄰。受限於空間不足與現場強風影響，火焰在短時間內形成大面積火海。地方官員表示，初步證據指向一名男子因不滿妻子離家，疑似在住處潑灑汽油並點火。鄰居證稱當時聞到強烈油煙味，隨後火焰便從該房舍竄出並波及兩側鄰房。嫌犯目前已遭警方控制，調查方向聚焦於其精神狀態與縱火行為涉及的公共危險罪責。受害者包括兩名年長居民，搜救人員仍在瓦礫堆中尋找失蹤者。社會福利單位已啟動緊急安置，將受災民眾轉移至學校與活動中心。王城區作為西班牙殖民時期的建築聚落，雖然城牆與教堂為石造結構，但周邊住宅區長期存在高密度的臨時建築、電線配置錯綜複雜以及消防通道不足等結構性問題。專家分析，在高度密集的社區環境中，缺乏防火間距導致火勢極易擴散。此次升至4級警報，代表受災範圍已超出單一轄區負荷，必須跨區動員大規模支援。這場由個人情緒失控引發的悲劇，凸顯了老舊社區在防災規劃上的脆弱。災後的挑戰除了重建毀損的房舍，更在於如何補強高風險區域的建築安全，並透過社會支持機制防止私人衝突升級為公共危機。