才剛獲得評選為「全美最佳海灘」的拉霍亞灣，近日發生一起遊客騷擾海獅事件。一個中國家庭在沙灘遊覽期間，孩童多次朝棲息岸邊的加州海獅投擲碎石與沙土。巡邏員數度制止無效後，最終要求該家庭立即離場。相關畫面在社群平台擴散，引發公眾對拉霍亞長期人獸衝突議題的高度關注。目擊者與野生動物攝影師記錄下的影像顯示，兩名孩童靠近海獅群並抓起石塊丟擲，導致部分海獅受到驚嚇。巡邏員第一時間上前要求保持距離並停止騷擾，但孩童與家長並未立即展現配合意願。巡邏員最終攔下孩童母親，明確告知其行為已違反規範，並執行強制離場程序。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）制定的《海洋哺乳動物保護法》，明文禁止對海獅、海豹進行騷擾、追逐或干擾其自然行為。違規者面臨最高超過3萬美元（約新台幣94.17萬元）的罰鍰，甚至須承擔刑事責任。當地設有清楚告示，提醒遊客應與動物維持至少20英呎的安全距離。隨著社群媒體帶動觀光熱潮，拉霍亞灣的遊客量持續攀升，驚擾幼崽或越線拍照的情況屢見不鮮。動物保護團體指出，人為干擾可能導致母獅與幼獅分離，增加動物受傷或死亡的風險。聖地牙哥市政府雖增設圍欄並派遣巡邏員巡查，但管理壓力仍隨遊客湧入而同步增長。此次事件引發網路激烈討論，輿論聚焦於家長教育責任與地方政府的罰則執行力度。當自然景觀轉化為知名觀光熱點，若缺乏足夠的法治教育與管理機制，生態衝突勢必加劇。這起丟石風波提醒造訪者，野生動物棲地並非娛樂場所，尊重自然規範是維繫海灣景觀的前提，否則失當行為將損及整體的旅遊形象。