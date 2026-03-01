我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬邊境再次籠罩在地雷陰影之下。泰國素林府一處前線作戰基地於清晨發生爆炸，一名正在值勤的泰國士兵誤踩反人員地雷，導致右腿斷裂及全身多處遭彈片擊傷。軍方隨即封鎖現場並啟動全面複查，這起意外引發外界對兩國停火區域仍存在高度安全風險的廣泛關注。事故發生於2月27日上午6時44分，地點位於甲宗縣（Kap Choeng）的Erawan作戰基地。隸屬第233步兵連的士兵Detsak Trikham在哨點值勤時觸發爆炸裝置，送醫後確認右腿需截肢。現場同僚第一時間進行急救並將其轉送甲宗醫院，目前傷勢仍處於觀察階段。泰國第二軍區指揮官Weerayuth Raksilp中將率領排爆小組勘查現場，並要求對整個基地範圍重新檢測。軍方研判，該爆炸物深埋於土層下方，受長期堆積的泥土與木屑遮蔽，大幅提升了金屬探測與目視排查的難度。儘管該區域在兩國第二次停火後已執行過兩輪安全巡檢，現狀顯示仍存在偵測死角。根據泰國軍方統計，自去年5月邊境局勢升溫以來，已有23名士兵因地雷受傷，其中13人蒙受斷肢之痛。這些爆炸物多為上世紀衝突時期遺留，隨著近年巡邏強度增加，前線人員暴露在更高風險的環境中。作為《反人員地雷禁制公約》締約國，泰國多年來透過地雷行動中心（TMAC）進行排雷與土地復原。然而，泰柬邊境的叢林、農地與軍事緩衝區地形複雜，完全清除具備高度挑戰。自然環境的變動，如降雨沖刷或土層位移，可能使原本深埋的爆炸物重新暴露或移位，造成防不勝防的威脅。泰柬邊境的歷史糾葛從領土爭議延伸至軍事對峙，雖然雙方多次透過外交機制降溫，但地雷遺緒表現為長期無法忽視的現實威脅。軍事專家指出，停火狀態並不等同於環境安全，對於地雷密集區而言，每一次任務都隱藏著致命危機。軍方將針對此次事故展開調查，並重新檢視偵測設備與排查流程，試圖強化前線官兵的安全保障。