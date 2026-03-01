27歲慈妹（本名彭翊慈）為富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣女孩，入團8年來以稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，還有天然呆性格圈粉球迷，IG吸引46萬人追蹤。慈妹日前釋出一組扮成女警的照片，甜死人不償命的笑容讓6.5萬名粉絲集體暴動，大喊：「逮捕我拜託！」
上節目體驗當一日警花 慈妹化身最正人民保母
慈妹先前錄製網路節目《木曜4超玩》一日警專生單元，與泱泱、千千體驗當人民保母，穿上警察制服的慈妹，一頭俏麗馬尾，配上甜美五官及陽光笑靨，相當奪目，她在警車旁比出剪刀手，還有嘟嘴耍萌的POSE，每張照片都讓人心臟暴擊。
「來！把手舉起來」，慈妹在配文寫道，粉絲對於女神的警花扮相毫無招架之力，爭相表示：「真的快把我抓走」、「逮捕我拜託！我已準備好」、「小姐姐在哪間派出所服務」、「想被抓了」、「美的不可方物」、「讓慈妹上銬我可以」、「這不是引誘人犯罪嗎？」吸引超過6萬人按讚。
從啦啦隊跨足演藝工作 慈妹向籃籃、林襄看齊
慈妹先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」
一談到棒籃雙棲、忙碌的啦啦隊生活，慈妹說：「我很喜歡跳舞、應援，覺得這類的工作都難不倒我，但直播工作我就有花一些時間去適應，一開始抓不到訣竅的時候真的會覺得心滿累的，但也在直播學到了很多，談吐、說話技巧、反應力等等，當然在啦啦隊我也學到滿多的東西，現在我的工作夥伴也都是我很好的姐妹淘們，我非常珍惜。」
資料來源：慈妹IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
慈妹先前錄製網路節目《木曜4超玩》一日警專生單元，與泱泱、千千體驗當人民保母，穿上警察制服的慈妹，一頭俏麗馬尾，配上甜美五官及陽光笑靨，相當奪目，她在警車旁比出剪刀手，還有嘟嘴耍萌的POSE，每張照片都讓人心臟暴擊。
「來！把手舉起來」，慈妹在配文寫道，粉絲對於女神的警花扮相毫無招架之力，爭相表示：「真的快把我抓走」、「逮捕我拜託！我已準備好」、「小姐姐在哪間派出所服務」、「想被抓了」、「美的不可方物」、「讓慈妹上銬我可以」、「這不是引誘人犯罪嗎？」吸引超過6萬人按讚。
慈妹先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」
一談到棒籃雙棲、忙碌的啦啦隊生活，慈妹說：「我很喜歡跳舞、應援，覺得這類的工作都難不倒我，但直播工作我就有花一些時間去適應，一開始抓不到訣竅的時候真的會覺得心滿累的，但也在直播學到了很多，談吐、說話技巧、反應力等等，當然在啦啦隊我也學到滿多的東西，現在我的工作夥伴也都是我很好的姐妹淘們，我非常珍惜。」
資料來源：慈妹IG