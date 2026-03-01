我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國春節航空運輸成績單正式揭曉，這項數據反映了旅遊信心的回升，也顯示整體航空產業已站穩疫情前的高點。泰國民航局公布2月13日至22日的統計結果，無論在旅客總量、航班架次或貨運噸位，均全數超越2019年同期水準，表現亦優於2025年。泰國在中國春節與區域旅遊旺季的雙重驅動下，航空動能正加速由復甦轉向成長。根據民航局數據，春節期間航空旅客總量達4,889,321人次，較2019年同期增加超過17萬人；航班總數達28,340架次，突破疫情前的基準線。貨運量則達到42,280噸，顯示客運回溫的同時，跨境物流需求也隨電商與農產出口成長而同步增加。單日高峰出現在2月15日，當天運送旅客達501,346人；航班量最高點則落在2月20日，單日達2,873架次。入境來源市場以中國居首，日均達25,263人，其次為印度與馬來西亞。泰國觀光與體育部指出，中國市場自去年底起展現明顯的恢復力，包機與定期航班的增加，成為推動國際客流的關鍵力量。普吉國際機場於2月17日刷新紀錄，單日接待40,221名國際旅客；素萬那普機場作為區域樞紐，2月14日單日旅客量達217,331人，其中國際旅客佔比極高。國內線部分，廊曼機場運送656,146人居全國之冠，清邁機場則在區域機場中表現優異，反映出北部文化旅遊的持續吸引力。目前多數航空公司運力接近滿載，一旦遭遇技術因素或天候變化，容易產生連鎖性的航班延誤。民航局對此已強化監管機制，要求業者落實乘客權益保障。泰國機場公司（AOT）評估，今年第一季國際航班復飛率已達疫情前九成以上，機場容量正逐步恢復。2026年春節旅運量已站上新高點，民航局將針對即將到來的宋干節（潑水節）高峰進行提前部署，並持續監測熱門航線票價。官方建議旅客提早規劃行程並隨時關注航班資訊，以確保旅程順暢。從旅客突破489萬人次，到航班與貨運同步超越2019年基準線，泰國航空業透過具體數據展現了強勁的修復力，產業正式進入實質性的增長階段。隨著中國、印度與區域市場客流穩定回流，加上政府強化航權管理與旅客權益保障，航空運輸正扮演支撐觀光與整體經濟的推動力量。緊接著宋干節與暑假旺季將陸續接棒，若運能調度與票價管理能維持穩定節奏，這波回溫潮具備轉化為長期成長循環的潛力。除了數字的增長，更是泰國在區域航空樞紐競爭中，重新取得主動權的重要指標。