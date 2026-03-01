我是廣告 請繼續往下閱讀

原本應是充滿陽光與人潮的週日午後，芭達雅南側的喬木提恩海灘（Jomtien Beach）卻遭大量垃圾覆蓋。塑膠碎片與保麗龍沿著沙灘綿延數公里，景象與度假勝地的形象產生強烈落差。許多遊客見狀後取消下水計畫，導致海岸線人潮瞬間銳減，海邊顯得格外冷清。現場觀察顯示，沖刷上岸的廢棄物種類多樣，包含寶特瓶、塑膠包裝、木板殘片，甚至混雜了鐵釘等尖銳金屬物。部分垃圾半埋於沙土中，除了增加清理難度，也大幅提升遊客踩踏受傷的風險。目前多數遊客僅於步道活動，實際進入海域戲水的人數明顯下降。海灘設施租賃業者指出，每當海況轉趨惡劣或季風增強，洋流便會將大量廢棄物推向岸邊。對於仰賴週末觀光收入的店家而言，垃圾問題不僅破壞景觀，更直接威脅經營現狀。遊客擔心誤觸鐵釘受傷，或接觸受汙染的海水引發皮膚病與腸胃不適，導致消費意願降低。地方媒體分析，近期泰國灣風浪偏強，使海上漂流物隨潮汐高度集中，在Jomtien形成「海廢地帶」。儘管相關單位迅速動員人力清運，但只要陸地廢棄物管理與海上垃圾源頭未獲得有效控制，類似情況仍會反覆發生。泰國政府近年推動減塑政策與淨灘行動，嘗試從消費端與回收機制同步改善現況。環保團體強調，海洋垃圾約八成源於陸地活動，若廢棄物分類效率與非法棄置問題未獲根本解決，事後清理的效果將受到限制。對於高度依賴海灘景觀的芭達雅而言，環境品質與經濟命脈緊密相連，這場風浪暴露了環境治理上的長期缺口。