我是廣告 請繼續往下閱讀

當菲律賓海岸防衛隊飛機緩緩下降至南沙群島中業島上空時，機上乘客的手機跳出「Welcome to CHINA」的漫遊訊息。這段技術性的訊號覆蓋，可以看出南海主權爭議的資訊戰維度。隨行的參議員Risa Hontiveros與海巡發言人Jay Tarriela抵達後，面對近岸可見的中國海警船、解放軍艦艇與漁船，向島上居民重申菲律賓對巴加阿薩島的主權。這場競逐已從海上部署延伸至軍事、民生與數位資訊層面，灰色地帶衝突持續加劇。中業島（菲稱巴加阿薩島，意為「希望」）面積僅0.37平方公里，是菲律賓在南沙群島實際控制的據點中規模最大的一座。島上約400名居民多從事漁業或擔任公職，生活物資高度仰賴軍機與補給船。菲律賓政府近年持續改善機場跑道與通訊設施，強化實質行政存在。對於菲律賓而言，這座有人居住的島嶼是支持其主權主張的實體證據。45歲漁民阿夏多指出，中國船艦長期在周邊巡弋，使其難以進入傳統漁場。部分漁民反映曾遭驅離，或在作業時面臨無人機監控，被迫退往資源較匱乏的海域。面對配備水砲與大型鋼製船體的船艦，小型木船缺乏應對手段。對依賴海洋維生的家庭而言，地緣政治角力直接轉化為安全與收入的不確定性。距離中業島僅14海里的蘇比礁，是中國近年填海造陸與軍事化建設的重點據點，設有跑道與防空設施。儘管2016年海牙常設仲裁法院裁定中國的「九段線」主張缺乏法律依據，中國仍拒絕接受，並持續加強現場執法。近兩年，雙方摩擦多次演變為水砲對峙與船隻碰撞，引發馬尼拉抗議。美國則重申《美菲共同防禦條約》適用於南海武裝攻擊情境，使區域局勢更趨複雜。從手機漫遊訊號到海上的實體對峙，中業島所反映的是南海權力結構的縮影。對島民而言，這裡是家園與生計；對菲律賓政府而言，則是法律與主權的實踐場所；對中國而言，則具備戰略縱深與影響力的意義。訊號與船艦交錯的前線，將持續成為國際法秩序與區域安全的觀測指標。