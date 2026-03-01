我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫淑媚要前輩們「節哀順變」。（圖／翻攝自YouTube TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel）

45歲孫淑媚進來因主演電影《陽光女子合唱團》再度走紅，進來電視台在YouTube上重新PO出她15歲上《龍兄虎弟》的節目片段，青澀模樣和現在差很大，孫淑媚帶來長笛表演，主持人張菲還親自幫他調整麥克風架，當時才15歲的孫淑媚調皮喊，「我有點長高了。」畫面重新曝光引來許多討論。孫淑媚有台版Jennie之稱，童顏美貌讓許多粉絲都好奇她的保養祕訣，而日前台視將孫淑媚上《龍兄虎弟》的片段PO上YouTube，讓粉絲重溫孫淑媚剛出道的青澀，只見孫淑媚唱功一流，表演長笛時張菲還替她調整麥克風架，孫淑媚笑喊，「我有點長高了。」把張菲逗樂。孫淑媚在節目上模仿鳳飛飛，和張菲、費玉清一搭一唱，展現超齡的台風，張菲問她幾年次，她說70年次，而當時70年次的她也才15歲，讓許多歌手傻眼，假裝憤而離場，張菲問孫淑媚，有沒有什麼話要跟這些前輩說？孫淑媚笑喊，「節哀順變。」把所有人逗樂。影片曝光後，許多網友都大讚孫淑媚從小就可愛，個性也很活潑可愛，「淑媚姐姐，真的唱歌好聽，人長的好漂亮」、「凍齡孫淑媚」、「這聲音就算過了20幾年還是很熟悉」、「節哀順變太好笑了吧」。