台北地檢署偵辦太子集團詐欺與洗錢案，於去年11月在和平大苑停車場等地查扣34輛豪車，其中33輛已囑託行政執行署台北分署辦理變價程序。拍賣會將於3月2日上午在臺灣警察專科學校登場，現場最受矚目的焦點除超跑王「BUGATTI Chiron Sport」外，更集結了被車界譽為「三大神獸」的頂級超跑：包括「馬王」Ferrari LaFerrari、麥拉倫傳奇McLaren P1以及保時捷「蛙王」Porsche 918 Spyder。這三款車被公認為油電超跑巔峰，代表汽車工業進入混合動力時代的最高技術結晶，在國際收藏市場極具價值，此次同場現身拍賣預計將引發各界高度關注。擁有「馬王」稱號的法拉利 LaFerrari，是法拉利2013年推出的首款混合動力超級跑車，由於全球僅限量打造499台，加上法拉利極為嚴格的車主篩選機制，使得LaFerrari在二手市場展現極高的保值性，拍賣價格往往遠超當初的新車售價。Ferrari LaFerrari 憑藉著先進工程技術被譽為當代法拉利的巔峰之作，該車心臟搭載一台極限調校的6.3升V12自然進氣引擎，結合源自F1技術的HY-KERS動能回收系統與後軸120kW電動馬達，共同釋放出高達963匹的驚人綜效馬力。在強大動力驅動下，La Ferrari從靜止加速至時速100公里僅需2.8秒，卓越的性能表現使其成為法拉利史上最快的道路用車。車身構造上，La Ferrari採用與F1賽車同等級的手工層壓處理與高壓鑄造工藝，其碳纖維座艙展現了極致的製造技術。造型設計則完美融合空氣力學與美學，外觀結合了噴氣式戰鬥機與宇宙飛船的未來感，車頭採用類F1賽車鼻翼設計，將進氣柵一分為二並整合前下擾流，搭配中央可變式擾流與散熱口，能有效引導氣流排熱並大幅增加下壓力，同時避免亂流產生；兩側高聳輪拱配置狹長後掠式頭燈，展現出極具肌肉感的線條，致敬了Ferrari 330 P4與312P兩款經典賽車。這款於2013年發表的McLaren P1，全球限量生產375台的稀世珍寶。其身價隨著時間推移水漲船高，從最初約台幣4200萬元的售價，到如今在二手市場翻倍成長至近9000萬元，足見其在超跑收藏界不可撼動的指標地位。P1核心結構採用了Monocage碳纖維單體座艙，在確保極致輕量化的同時兼具超高剛性。外型上，獨特的水滴型座艙與經典的蝶翼式車門相得益彰。在動力系統方面，P1搭載了3.8升V8雙渦輪增壓引擎結合油電混合系統，能爆發出驚人的916匹綜效馬力與900Nm扭力。其中IPAS（即時動力輔助系統）透過電動馬達瞬間提供179匹馬力，精準填補了傳統渦輪的遲滯感，帶來極為直接且迅猛的加速反應；而DRS（可變式尾翼系統）在啟動時能主動調整尾翼角度，最高可降低23%的空氣阻力，助力車輛衝擊極速。P1憑藉著四輪連動液壓懸吊與精密的空力計算，P1僅需2.8秒即可完成0-100km/h加速，極速更可達時速350公里。這款結合頂尖空力與油電技術的公路跑車，至今仍是超跑收藏界的指標作品。被譽為「蛙王」的保時捷油電超級跑車Porsche 918 Spyder，是保時捷於2013年IAA德國國際車展首度發表的巔峰之作，全球僅限量生產918台，並已於2015年全數完工下線。隨著時光推移，保時捷在2025年初正式將其列入品牌經典車款清單。該車當初上市時採美金報價接單，標準版起售價約135萬美元，Weissach輕量化版本則需145萬1000美元，然而其身價在二手市場水漲船高，目前拍賣轉手價格普遍已突破300萬美元大關，折合新台幣約9417萬元。外觀設計與工藝方面，918 Spyder車尾承襲了911 GT1與Carrera GT的經典曲線，並融合自動升降碳纖維尾翼與3D立體LED尾燈，展現次世代跑車風格。車頭造型則效法傳奇賽車Porsche 917，配備可隨車速自動調整開合的主動式氣壩，且其可拆卸式碳纖維車頂能便利地收納於車頭空間。全車採用大量碳纖維複合材質（CFRP）打造單體座艙與車殼，在確保車身強度的同時達成極致輕量化，特殊的頂置式排氣尾管則導入賽車熱力學原理，能迅速排出廢氣與熱能以強化性能效益。在動力系統上，該車搭載4.6升V8引擎與雙電動馬達，具備887匹綜效馬力與四輪驅動系統，由靜止加速至時速100公里僅需2.6秒，極速高達每小時345公里。除了強悍的性能表現，918 Spyder同時展現優異的能源效率，不僅具備每公升33.3公里的節能數據，在純電模式下續航里程可達16至31公里，純電極速亦有每小時150公里的水準，完美兼顧極致性能與能源效率。