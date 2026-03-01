我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國商用衛星公司「覓熵科技MizarVision」在美以聯手襲擊伊朗前，連續數日在微博曝光美軍在中東地區的部署。（圖／翻攝自微博）

▲中國商用衛星公司「覓熵科技MizarVision」在美以聯手襲擊伊朗前，連續數日在微博曝光美軍在中東地區的部署。（圖／翻攝自微博）

以色列與美國28日聯合對伊朗發動空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗也對中東多國的美軍設施發動報復反擊。中國「覓熵科技」先前曾公開美軍11架F-22匿蹤戰機停在以色列基地的照片，附近疑似還有愛國者防空飛彈發射車。中國商用衛星公司「覓熵科技MizarVision」在美以聯手襲擊伊朗前，連續數日在微博曝光美軍在中東地區的部署，美篇貼文都加上「＃上帝視角看世界」、「＃美軍動態」等hashtag，引發社群關注。從覓熵科技發布的照片，可以看到以色列奧華特空軍基地（Ovda Airbase）標示出11架F-22，附近疑似還部署了愛國者防空飛彈發射車。覓熵科技在美國、以色列攻擊伊朗後，也持續在微博更新伊朗多地遇襲後的衛星影像，以及美軍運輸機的飛行路線。環球時報1月曾引用覓熵科技提供的衛星影像，分析美軍在中東地區的佈局變化、分析情勢。指美軍F-22匿蹤戰機具備空對空和空對地作戰能力，是首款具備超音速巡航能力的美軍戰機，禁止出售給其他國家，部署F-22代表中東情勢已進入決定性回合。此被認為世界由掌握美軍匿蹤戰機部署，警告美方不要對伊朗出手，但德黑蘭等多個城市仍遭美以轟炸，最高領袖哈米尼的辦公室也遇襲。國防安全亞洲（Defence Security Asia）26日撰文指出，11架美國F-22隱形戰鬥機被中國商用衛星公司曝光，這是中東軍力部署透明度重要轉折點，顯示軍用情報、監視和偵察（ISR）競爭正在激烈展開。匿名中國分析師指出，中國正在向外界展現監控能力，也讓華盛頓的行動在保密作業上更加複雜。