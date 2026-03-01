我是廣告 請繼續往下閱讀

📌競標須當天上午完成登記

📌本次拍賣僅此一場不會二拍

📌部分豪車有「特殊狀況」須留意

▲FERRARI 488 GTB with HELE除須繳清交通違規罰鍰900元外，拍定人還須自行負擔更換電瓶費用2萬5,488元。（圖／調查局提供）

▲FERRARI 296 GTB現場無法發動、原因不明，車輛停放於和平大苑，拍賣當日僅提供勘驗筆錄與照片閱覽，拍定後須自行前往確認車況並負責運送事宜。（圖／調查局提供）

📌當日須完成匯款並領車

📌超跑盛會吸睛也考驗買家實力

太子集團涉及跨國洗錢與詐欺案，大批資產遭檢方扣押，其中最受矚目的，莫過於數十輛豪華超跑。法務部行政執行署台北分署將於2026年3月2日（週一）上午10時30分，在臺灣警察專科學校舉辦「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」，現場將拍賣33輛超跑與名車，包括被車迷譽為「四大神獸」等級的頂級車款，被外界稱為「史上最豪華」的一場法拍盛會。有意競標者須於3月2日上午9時至10時20分止，前往警專校門側邊入口，提出身分證明文件及保證金支票辦理登記並領取號碼牌，逾時將不得登記應買。本次拍賣門禁管制堪稱行政執行署「史上最嚴」，應買人須繳交新臺幣50萬元保證金，且僅接受金融機構開立之可背書轉讓記名即期票據，不接受現金、匯款或刷卡。完成登記並繳納足額保證金者，方可入場閱覽拍賣標的，每人僅限一名同行人。閱覽期間不得觸碰或乘坐拍賣車輛，若未配合現場指揮，將被禁止進入會場；就連媒體記者也須換證後才可入內採訪。一般行政執行署拍賣若首拍流標，通常會擇期減價進行第二次拍賣。不過本次豪車拍賣公告明載「因案件特殊性」，不適用再行拍賣規定，形同僅此一場。據了解，案件在押被告3月初羈押期將屆滿，台北地檢署勢必偵結起訴。實務上，檢方起訴後，犯罪所得處分權將移由法院決定，通常不會再准許行政機關重辦拍賣，因此3月2日後再辦第二場的可能性極低。本次拍賣各標均設底價，但底價不公開，由現場出價最高且達底價者得標。不過部分車輛另有特殊情形，應買人須特別留意：BUGATTI Baby II Vitesse：無鑰匙，現場會勘時未曾發動。MCLAREN Senna、MCLAREN P1、ROLLS-ROYCE Cullinan、TOYOTA Alphard：交通違規罰鍰900元。FERRARI 488 GTB with HELE：交通違規罰鍰900元，另須負擔更換電瓶費用2萬5,488元。FERRARI 296 GTB：現場會勘無法發動，原因不明，車輛停放於和平大苑，無法運至拍賣現場，閱覽僅提供勘驗筆錄與照片。拍定後依現況點交，買方須自行前往確認車況並處理運送事宜。FERRARI SF90 Spider：交通違規罰鍰1,800元。PIAGGIO Vespa 946 150：現場會勘時無法發動，原因不明。拍定人須於3月2日下午2時前完成價金匯款，並於當日下午5時前完成領車並駛離或運離現場。逾期未受領者，相關滅失或損壞風險及衍生費用，均由拍定人自行負擔。拍賣標的依現況點交，行政執行署不負瑕疵擔保責任。拍定人另須自行繳清使用牌照稅、交通罰鍰、強制險及空污罰款等相關費用後，始得辦理過戶登記。這場被外界稱為「史上最豪華」的法拍盛會，已成為車迷與收藏家高度關注的焦點。然而，從高額保證金、嚴格門禁，到現況點交與後續稅費負擔，皆考驗著買家的財力與風險承擔能力。3月2日當天，究竟哪些名車將成功覓得新主，備受外界關注。