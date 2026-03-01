我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王陽明與韓哥南港辦車聚，逾千人與百輛名車湧入，未申請致交通壅塞與噪音擾民，警方到場取締53件違規。（圖／翻攝畫面）

228連假期間，藝人王陽明與電影《玩命關頭》系列中飾演「韓哥」的姜成鎬，在台北市南港區內湖機廠停車場舉辦車聚活動，吸引超過千名車迷到場，大量車輛湧入，現場氣氛熱鬧。不過，由於活動未事先申請，加上參與車輛眾多，導致停車場內及周邊道路出現交通壅塞，並衍生違規停車與噪音擾民等問題，引發民眾檢舉。警方獲報後出動快打部隊到場疏導交通，同時加強取締違規行為並攔查改裝車輛。警方估算，當晚參加車聚人數逾千人，包含保時捷、藍寶堅尼等名貴跑車約100至200輛。截至晚間10時50分止，共取締53件交通違規，包括違規停車（含拖吊）37件、未打方向燈1件、改裝車輛4件、行人違規2件、行駛慢車專用道6件、違反禁止進入1件、未開頭燈1件及未繫安全帶1件。活動消息曝光後，不少民眾也在社群平台Threads發文抱怨，認為車聚地點鄰近住宅區，影響周邊居民生活品質，並批評部分改裝車輛頻頻拉轉製造噪音。警方表示，未來若舉辦類似活動，應依規定事先申請並妥善規劃交通動線，以避免影響公共秩序與社區安寧。