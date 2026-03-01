我是廣告 請繼續往下閱讀

川普聲明：哈米尼已死

伊朗駁斥相關說法

美國與以色列28日聯合對伊朗發動空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗也對中東多國的美軍設施發動報復反擊。有以色列消息人士稱，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已遭擊斃，美國總統川普也發文直指「歷史上最邪惡的人之一」已經死亡。不過伊朗方面堅稱，哈米尼及伊朗總統「安然無恙」。根據美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，據兩名以色列消息人士透露，以色列已證實哈米尼在美以聯合空襲中喪命。其中一名消息人士稱，以色列已經獲得哈米尼遺體的照片。另一名消息人士稱，官方正在準備發布聲明。以色列尚未公布哈米尼死亡的證據。不過在稍早，以色列總理納坦雅胡（Binyamin Netanyahu）表示，有許多跡象表明哈米尼「已經不在人世了」。川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「歷史上最邪惡的人物之一的哈米尼已經死了」，「他無法躲過我們的情報和高度精密的追蹤系統；在與以色列的緊密合作下，他以及隨同他一起被擊殺的其他領導人，根本無能為力。」川普更稱「這不僅是伊朗人民的正義，也是所有偉大美國人，以及世界各地許多國家人民的正義」，並在文中表示這是伊朗人民奪回自己國家最大的機會。「希望伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和警察能和平地與伊朗愛國者合併，團結一致，讓這個國家恢復到它應有的偉大地位。」川普在文中進一步稱，哈米尼已死外，伊朗在短短一天內遭到極大程度的破壞，「幾乎可說是消失殆盡」，「沉重且精確的轟炸將會持續進行，整個星期都不會中斷，或者只要是為了達成我們實現中東乃至全世界和平的目標，轟炸就會持續下去！」伊朗方面則否認相關說法。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）表示，哈米尼與總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）「都安然無恙」。不過在美以空襲後8小時，伊朗媒體曾稱哈米尼將發表全國談話，回應美以軍事行動的直接回應。但自空襲以來，哈米尼一直沒有公開露面或出現在影片中。