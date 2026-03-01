我是廣告 請繼續往下閱讀

現年77歲的香港影壇重量級人物向華強，近日在一段約4分鐘的影片中首度談及身後財產規劃，引發外界熱議，他透露自己與妻子陳嵐（向太）已達成共識，未來龐大的2000億家族資產將不由兩名親生兒子直接掌控，而是交由長媳郭碧婷負責管理。這項決定背後並非一時衝動，而是夫妻倆長期觀察後的審慎考量，他坦言2個兒子在金錢處理上判斷力不足，若將大筆資產交到他們手中，恐怕難以守成：「錢遲早被騙光光。」談到為何做出如此安排，向華強語氣無奈地指出，他與妻子向來精於投資與人際應對，但2名兒子卻屢屢在金錢問題上跌跤，讓父母擔憂不已。外界猜測，這或與向佐過往傳出的財務爭議有關。向太曾多次公開表示，兒子個性單純，容易遭人利用，基於保護考量，夫妻倆決定透過家族基金形式將資產交由郭碧婷統籌，而2名兒子僅能按月領取固定生活費，避免一次性掌握鉅額財富，向華強更直言：「他們兩個不餓死就好。」語帶嚴肅，也顯示他對此事態度堅決。這份遺囑內容並非單純資產分配，還設下多項附加條款，向華強強調若子女選擇「躺平」不思進取，家族將停止生活費補助；孫子女若赴美留學或移民美國，則失去繼承資格。這些條件在外界看來相當強硬，但向華強認為家族資產來之不易，必須以制度方式約束後代，確保家風與財產不被消耗，他也補充遺囑內容並非一成不變，未來仍可視情況調整，若10年後子女表現優異，也可能重新分配資源。消息曝光後，小兒子向佑傳出對此安排極為不滿，認為父母偏心哥哥一家，向華強也坦言向佑曾直言感到不公平，不過向太態度強硬，甚至已將兒子通訊方式封鎖，僅透過祕書代為聯繫，家庭氣氛一度緊張。事實上，向佑過去曾因毆打計程車司機入獄，引發輿論批評；多次創業亦未見顯著成果，經濟上仍仰賴父母支援，向太曾反省自己早年對孩子過度溺愛，或許影響其成長與責任感。回顧過往，向華強在影視圈縱橫多年，自認眼光精準，幾乎沒有捧不紅的演員，然而為了扶持向佐出道他曾投入數億資金拍攝電影，卻始終未能替兒子打開局面，他坦言這是自己從影生涯中的「最大敗筆」，也是上天給他的提醒。至於向佐過去被港媒報導涉及澳門借貸糾紛，金額約140萬港幣（約561.7萬元新台幣），其工作室曾澄清屬商業往來，並非沉迷賭博，且已依法處理，雖無刑事定罪紀錄，但輿論風波已對形象造成影響，種種經歷或許正是向華強決定將家產交由媳婦掌管的關鍵因素。