228連假最後一天天氣！中部以北仍有雨、南部轉晴回溫

▲下週三後水氣減少，高溫稍回升，類似的溫度一路到下週六。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明鋒面春雨襲北東！元宵節轉涼、全台有雷雨

明（2日）下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫降；週二（3日）鋒面雨帶由北而南通過、先後為各地帶來局部陣雨，偶有雷雨發生的機率，天氣轉涼。