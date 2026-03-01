氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今（1）日228連假最後一日中部以北仍有雨，南部則逐漸回暖轉晴，明（2日）下午起鋒面南下，北部、東半部轉雨，下週二（3日）元宵節全台轉涼變天，各地有雷雨發生可能，直至下週四（5日）鋒面雨帶才減弱，天氣才慢慢好轉。
228連假最後一天天氣！中部以北仍有雨、南部轉晴回溫
吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，鋒面層狀雲系，伴隨降水回波逐漸北移，中部以北降雨明顯、南部雨漸停歇。今晨氣溫略升、截至5：12各地區的平地最低氣溫約在17、18度。
吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今（1）日降雨區逐漸北移，中部以北仍有局部短暫降雨，南部好轉、氣溫回升。各地區氣溫如下：北部17至26度、中部18至29度、南部18至30度、東部18至27度。
明鋒面春雨襲北東！元宵節轉涼、全台有雷雨
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（2日）下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫降；週二（3日）鋒面雨帶由北而南通過、先後為各地帶來局部陣雨，偶有雷雨發生的機率，天氣轉涼。
週三（4日）鋒面南移至巴士海峽，南部仍有明顯降雨，其他地區有局部短暫降雨的機率。週四（5日）鋒面雨帶減弱，天氣略好轉、氣溫回升，南部及東半部偶有局部短暫降雨的機率。
吳德榮說明，週五（6日）東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。週六、日（7、8日）乾冷空氣南下，天氣晴朗、早晚很冷。下週一、二（9、10日）轉偏東風，各地仍晴朗、氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。週五起臺灣已脫離短波盛行、易降雨的型態。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，鋒面層狀雲系，伴隨降水回波逐漸北移，中部以北降雨明顯、南部雨漸停歇。今晨氣溫略升、截至5：12各地區的平地最低氣溫約在17、18度。
吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今（1）日降雨區逐漸北移，中部以北仍有局部短暫降雨，南部好轉、氣溫回升。各地區氣溫如下：北部17至26度、中部18至29度、南部18至30度、東部18至27度。
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（2日）下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫降；週二（3日）鋒面雨帶由北而南通過、先後為各地帶來局部陣雨，偶有雷雨發生的機率，天氣轉涼。
週三（4日）鋒面南移至巴士海峽，南部仍有明顯降雨，其他地區有局部短暫降雨的機率。週四（5日）鋒面雨帶減弱，天氣略好轉、氣溫回升，南部及東半部偶有局部短暫降雨的機率。
吳德榮說明，週五（6日）東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。週六、日（7、8日）乾冷空氣南下，天氣晴朗、早晚很冷。下週一、二（9、10日）轉偏東風，各地仍晴朗、氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。週五起臺灣已脫離短波盛行、易降雨的型態。