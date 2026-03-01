我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）近期到捷克布拉格重拍〈布拉格廣場〉MV，有網友在Threads上分享，在布拉格喝下午茶時，無意間拍攝到蔡依林在窗外散步，原來當時是在當地拍MV。（圖／凌時差提供）

松菸變身歐洲場景 粉絲誤會多年

▲蔡依林當年〈布拉格廣場〉的MV其實是在松菸文化園區搭景拍攝。（圖／翻攝自蔡依林YouTube）

受邀擔任大使 為星宇航空新航點揭幕

從小天后到女王 23年蛻變寫下新篇章

天后蔡依林出道多年始終站穩華語樂壇核心位置，近日她重新詮釋23年前的代表作〈布拉格廣場〉，不僅親自參與改編，更遠赴捷克實地拍攝全新MV，畫面質感宛如電影場景，掀起樂迷熱烈討論。令人意外的是，當年歌曲爆紅時，不少人以為MV早就在歐洲拍攝，其實原版畫面多數是在台北松山文創園區完成，時隔多年如今終於真正踏上布拉格土地，彷彿為這首歌補上一段遲來的圓夢旅程。當年蔡依林的〈布拉格廣場〉推出時就造成轟動，此外MV中濃厚的歐洲氛圍，讓外界誤以為拍攝地就在捷克，事實上MV多數場景是在松山文創園區取景，透過場景設計與鏡頭語言營造異國情調。作家黃大米近日發文指出，自己與許多歌迷一樣長年誤認拍攝地點，直到近日才驚覺原來當年的「布拉格」其實藏在台北，她直言這段發現既意外又感慨，也見證蔡依林多年來持續蛻變的歷程，從青澀少女蛻變為舞台氣場十足的流行女王。蔡依林此次重製版本背後，其實與星宇航空新開布拉格航線密切相關，她受邀擔任航線大使親赴當地完成拍攝，以音樂與影像替新航點揭幕，從棚內場景到實地取景，跨越23年的時間差，也象徵她在歌壇地位的躍升。蔡依林從當年在台北搭景完成的「布拉格」，如今終於走到真正的布拉格街頭，畫面層次與敘事張力更顯成熟，讓外界看見她對作品品質的高度要求。作家黃大米在文章中形容，蔡依林像一本「會走路的勵志書」，多年來不斷進修與突破，從舞蹈、唱功到舞台美學都持續精進，她認為蔡依林之所以能長紅不墜，關鍵在於不斷升級自己，而非停留在既有成績。黃大米更感性寫下，只要夠努力、實力夠厚實，年輕時錯過的機會，終有一天會以更好的方式回到身邊。這番話也引起不少網友共鳴，認為蔡依林的成長軌跡正是最佳證明。回顧蔡依林出道至今，她歷經低潮、質疑與轉型挑戰，卻始終以更高標準要求自己，如今重新詮釋經典歌曲〈布拉格廣場〉，不只是懷舊重溫，更像為青春歲月寫下延伸篇章，對歌迷而言這不僅是歌曲翻新，更是見證她越來越成功的里程碑。