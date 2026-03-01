我是廣告 請繼續往下閱讀

汐止「皇兒小舖」深夜陷火海竄濃煙！新北市環保局急警告：別外出

▲位於工建路192號的知名生活百貨賣場「皇兒小舖」深夜發生惡火，新北市環保局緊急發布「火災空品提醒」，表示煙霧及部分異味可能往下風處飄散。（圖／新北市環保局提供）

皇兒小舖惡火燒毀心血！負責人沉痛發聲：我會振作

▲位於工建路192號的知名生活百貨賣場「皇兒小舖」，實體門市在2月28日晚間23時發生火警，2層樓鐵皮建物瞬間陷入火海，警消獲報後出動51車91人，約23時37分將1樓火勢控制。（圖／翻攝畫面）

新北市汐止區昨（2月28日）深夜發生大火，位於工建路192號的知名電商、生活百貨賣場「皇兒小舖」，在晚間11時突然發生火警，消防局獲報後派出51車共91人到場處理，現場濃煙沖天，劇烈的燒焦臭味讓新北市環保局緊急提醒民眾緊閉門窗、外出配戴口罩。火警發生後，「皇兒小舖」負責人凌晨發聲，表示目前火勢已控制，強調重建需要一些時間，「我會振作，謝謝大家」。位於工建路192號的知名生活百貨賣場「皇兒小舖」，實體門市在2月28日晚間23時發生火警，2層樓鐵皮建物瞬間陷入火海，由於店面堆放大量五金與生活用品，助長火勢延燒，警消獲報後出動51車91人，約23時37分將1樓火勢控制，據報建築物內部無人，詳細起火原因待後續釐清。大火發生當下，現場傳出陣陣濃煙，嚇壞不少附近居民，鄰近行政區的民眾也聞到燒焦惡臭。新北市環保局緊急發布「火災空品提醒」，表示煙霧及部分異味可能往下風處飄散，影響範圍包括新北市汐止區、永和區、中和區、板橋區及臺北市南港區、信義區、大安區、中正區及萬華區，提醒民眾鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康。針對這起火災發生，「皇兒小舖」負責人今日凌晨透過社群平台Threads發聲，表示目前火勢已控制，並感謝外界關心，但強調重建需要花費一些時間，以「我會振作，謝謝大家」一句話道出心聲。負責人發聲後，隨即引來不少網友聲援打氣，「人還在就有重建的機會，加油」、「老闆加油！小孩很喜歡去你那裡逛」、「老闆加油，看到真的很心疼，人平安最重要，如果有需要幫忙隨時說」，紛紛期盼老闆能夠度過難關。