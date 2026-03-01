我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張立東（左）多年來與熊熊（左）感情深厚，但2人始終沒有擦出火花。（圖／翻攝自張立東臉書）

數據揭真相 77%不信男女純友情

被純友誼傷過 Amanda傻眼經歷曝光

李唯楓觀點分歧 直言男生保有想像空間

男女之間是否存在「純友誼」？近期在節目《戀愛熊天秤》掀起熱烈討論，藝人熊熊在節目中鬆口，自己與好友張立東關係相當熟稔，甚至曾多次單獨進出彼此住處，乍聽之下曖昧感十足，不過她強調2人從未擦出火花：「真的完全不來電！」更直言要維持純友誼的前提，往往是「女生不是男生的菜」，這番坦白言論立刻成為焦點。節目團隊在YouTube平台進行民調，結果顯示高達77%的網友不相信男女之間存在單純友情，主持人黃豪平也分享自身經驗，透露曾對一名女生動心，卻因宗教信仰差異選擇止步於朋友黃豪平坦言，當對方早已表明只與同信仰者交往時，即便有好感也只能壓抑情緒，將關係維持在安全距離，他認為純友誼未必代表毫無情愫，有時只是現實條件限制了發展空間。「大尺碼女神」劉紀範（Amanda）則分享一段讓她至今難忘的經歷，她曾與一名男性關係親近，對方出國會帶禮物，回台第一時間約見面，甚至規劃雙人旅行，讓她誤以為感情正逐步升溫。然而就在Amanda準備投入時，男方卻突然提出要帶女友一同聚餐，令她錯愕，她透露2人曾徹夜聊天甚至同床共眠卻未越界，但最終仍被「純友誼」3字傷透心，這段故事也讓現場來賓感慨不已。自嘲「渣男代表」的李唯楓則提出另一種角度，他認為多數人不相信純友誼，往往是從男性思維出發，因為不少男性在異性關係中仍保留遐想空間，即便一開始真是朋友，也可能因人生階段轉變、心境成熟或遭遇挫折，而重新審視彼此關係，他直言有些朋友或許在某個時間點成為最懂你的人，關係自然轉向戀人。節目最終歸結，無論是毫無情愫的朋友關係，或壓抑心動的克制選擇，都比模糊不清的「偽曖昧」來得健康，熊熊與張立東的互動，也成為節目討論焦點。專家也指出，真正成熟的友情建立在清楚界定與尊重之上，若雙方動機不對等，往往才是關係崩解的開端。