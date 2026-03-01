我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列28日對伊朗展開軍事行動後，伊朗隨即發動報復攻擊，中東地緣政治局勢急劇惡化。阿拉伯聯合大公國證實遭到伊朗飛彈襲擊，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲。其中超奢華度假勝地朱美拉棕櫚島的超高級飯店，遭到伊朗無人機擊中，傷亡不明。綜合媒體報導，阿拉伯聯合大公國國防部表示，伊朗發動「公然的彈道飛彈攻擊」，但防空系統「高度有效」攔截多枚來襲飛彈。在飛彈攻擊期間，杜拜市區一度響起空襲警報，有目擊者向路透社表示，城市上空至少傳出3次巨大爆炸聲。位於朱美拉棕櫚島的費爾蒙棕櫚飯店（Fairmont The Palm）遭到伊朗無人機擊中。網路流傳的影片顯示，費爾蒙棕櫚飯店的一側遭到擊中，冒出了熊熊火光。費爾蒙棕櫚飯店是五星級飯店，一晚住宿費要價超過台幣4萬元。除了費爾蒙棕櫚飯店遇襲外，稍早也傳出，全球最繁忙的杜拜國際機場發生了一起事故，受此影響，共有4人受傷，目前已獲得緊急醫療救助。杜拜國際機場聲明表示，事故發生後，應急回應小組已第一時間啟動，並正與相關主管部門協調處理有關情況。阿布達比扎耶德國際機場（Zayed International Airport）1日凌晨遭遇一架無人機攻擊，釀成1名亞洲國民喪命，以及7人受傷。