▲吳鳳說自己開團當然有賺錢，但絕對不是不合理的價格。（圖／吳鳳Rifat臉書）

土耳其籍男星吳鳳3年前開始與旅行社合作，開團帶大家飛土耳其旅遊，12天行程要價14多萬，他日前分享在臉書分享自己開團與其它10萬元平價團的旅遊差異，竟遭網友狂酸這4萬元價差都是被他一個賺走的，價格太貴不合理。對此，吳鳳昨（28）日發文反擊酸民，直球怒嗆：「說實話，這種人千萬不要出國，丟我們台灣人的臉」。吳鳳日前在臉書發文稱很多人問他，為什麼土耳其12天行程團費要14萬多，為什麼有些團不到10萬、差別在哪裡？他因此列舉出7大差異，從行程到餐廳、住宿皆有所不同，強調自己想介紹給大家的是深度旅遊，還會親自以土耳其人的視角當導覽，想不到卻有酸民在底下留言：「因為4萬都你賺走啊，當然貴」，還呼籲其它旅客「別當盤子」。吳鳳見狀相當氣憤，昨晚在臉書發文回擊，「這真的很離譜了！說實話，這種人千萬不要出國丟我們台灣人的臉！」吳鳳表示開團賣行程他和旅行社當然都有賺錢，但不可能是網友質疑的一個人頭多收4萬的數字。他也表示14多萬團費中，就包含土耳其來回直飛的機票，大概就要5、6萬台幣，「酸民應該沒有讀書過吧？那至少也可以自己網路搜尋一下」。吳鳳也強調自己帶的旅行團品質有保證，3年來已經帶飛超過200個人，大家的滿意度都很高，「我也都在我的家鄉等遊客來，飛機票我自己買的，小禮物也是我自己準備的。有整整一天我親自陪玩，介紹真正土耳其人的生活！而且我在土耳其的時候，無法接台灣這邊的工作！」吳鳳認為酸民的一句話就抹煞他多年來用心做事的苦心，讓他很生氣，怒罵：「些人給我一百萬元，我也不會帶他們去土耳其旅行」。他也說自己絕對不會被酸民打倒，知道還是有很多人在背後默默支持他，且對土耳其旅行很感興趣，因此吳鳳決定加開直播說明行程內容，歡迎大家下週四（3/5）晚上8-10點上臉書粉絲團收看。吳鳳2006年來台求學，後以流利的中文與幽默風格踏入演藝圈。2012年憑藉行腳節目《愛玩客》榮獲第47屆金鐘獎「行腳節目主持人獎」，成為台灣首位獲得金鐘獎的外籍藝人。除了演藝事業，吳鳳於 2018年歸化國籍領取身分證，正式成為「正港台灣人」。他不僅是作家、創業家，更長期在社群媒體推廣台灣文化與國民外交，以愛台灣的正面形象深受大眾喜愛。