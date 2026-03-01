我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾莉絲日前身穿火紅泳裝在杜拜渡假。（圖／翻攝自艾莉絲IG@iris_1221_lily）

泳裝火紅造型吸睛 網友留言洗版

▲杜拜國際機場傳出遭到攻擊。（圖／翻攝自X）

婚後轉低調 移居英國生活自嘲被「同化」

▲艾莉絲在IG發團購文，似乎已經離開戰火，不受戰爭影響。（圖／翻攝自艾莉絲IG@iris_1221_lily）

美國與以色列近期聯合攻擊伊朗，美國總統川普也於今（1）日證實伊朗最高領袖哈米尼已在空襲中身亡，世界版圖再度引發動盪，杜拜機場也全面禁止飛機起飛。而定居英國的女星艾莉絲，近期前往杜拜旅遊並分享度假畫面，引發粉絲關注，她自2017年與英國外交官馬培迪再婚後，生活重心轉往家庭與事業，鮮少公開展現性感形象。此次艾莉絲現身中東度假勝地朱美拉棕櫚島，不僅罕見分享近況，也因時間點敏感，讓不少粉絲都十分緊張，不過她也在今日於IG發聲，目前似乎不受戰火襲擾。艾莉絲在社群平台貼出多張照片，並寫下「慢下來，遠離喧囂」等文字，畫面風格看似療癒，卻搭配一襲火紅連身泳裝，展現自信曲線，照片中她以簡約設計搭配陽光與海景，營造出宛如精品廣告的質感。貼文曝光後，網友紛紛留言大讚：「狀態太好」、「完全看不出是兩個孩子的媽媽」，討論熱度迅速升溫。不過，就在艾莉絲分享旅遊照片之際，伊朗與以色列的戰爭同樣也引發關注，杜拜機場也因為戰火襲擾，全面停止飛機起降，由於戰火開打時間點與艾莉絲旅遊行程接近，也讓不少粉絲湧入留言區關心她是否平安。對此，目前未見艾莉絲針對事件做出回應，但稍早她在IG限動發布內容判斷，她當時應已離開相關區域。事實上，艾莉絲婚後長期定居倫敦，生活風格趨於低調，她曾在受訪時笑稱自己逐漸被英國文化影響，包括習慣陰雨天不撐傘、日常飲食偏好簡單冷食，甚至調侃距離融入當地生活僅一步之遙，相較過去活躍於演藝圈的時期，如今她更重視家庭與個人節奏。此次杜拜之行，不僅讓外界再次關注她的近況，也讓人看見她在不同人生階段依然維持亮眼狀態，艾莉絲從過去螢光幕前的活躍表現，到如今兼顧家庭與自我生活，如今的她以更從容的姿態面對人生。《NOWNEWS今日新聞》記者也在第一時間關心艾莉絲近況，截稿前尚未獲得回應。