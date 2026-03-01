我是廣告 請繼續往下閱讀

夏洛特黃蜂隊今（1）日在主場以109：93擊敗波特蘭拓荒者，成功豪取4連勝。在少主米勒（Brandon Miller）與新援懷特（Coby White）的聯手發威下，黃蜂隊過去20場比賽贏下16場，目前戰績來到30勝31負，距離5成勝率僅一步之遙。從芝加哥公牛交易過來的懷特今天效率極高，砍下20分，在北卡羅萊納大學恩師威廉斯（Roy Williams）見證下率隊取勝。米勒全場轟下26分、8籃板，其中包含6記三分球。黃蜂隊全場三分球42投16中，加上前三場比賽共投進72記三分球，平了NBA歷史上連三場比賽投進最多三分球的紀錄。比賽首節，拓荒者手感冰冷，三分球10投0中，讓黃蜂取得29：17領先。次節米勒個人獨得12分，幫助球隊半場結束時以51：43維持優勢。拓荒者在第四節試圖反撲，但三分球再度失靈（12投2中），全場外線命中率僅23.4%。從公牛隊交易而來的懷特今日迎來夏洛特主場首秀。他替補出賽21分鐘攻下20分，表現效率極高。看台上更有其大學恩師、北卡羅萊納大學傳奇教練威廉斯（Roy Williams）親自到場觀賽。懷特賽後感性表示：「威廉斯教練一直都在關心我的每一步，我們的關係早已超越了籃球。他在我人生艱難時刻給予很多幫助。」黃蜂隊目前暫居東區第10名，處於附加賽席次，但距離第7名的魔術隊僅有3場勝差。總教練查爾斯李（Charles Lee）表示，他能感受到球場內不同以往的氛圍與球迷的熱情支持。除了米勒與懷特，波爾（LaMelo Ball）今日貢獻15分、8助攻，前鋒布里吉斯（Miles Bridges）也有14分、8籃板、5助攻的全能演出，全隊共6人得分達兩位數。