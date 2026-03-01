我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列28日聯合對伊朗發動空襲，儘管美國總統川普（Donald Trump）證實，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已遭擊斃，但伊朗方面稍早堅稱哈米尼及伊朗總統「安然無恙」。最新消息指出，哈米尼的女兒、女婿等人在空襲中喪命。根據伊朗國營媒體1日稍早報導，哈米尼的女兒、孫女、媳婦和女婿在美國以色列聯合空襲中喪命。先前川普在社群平台發文證實哈米尼的死訊，稱「哈米尼這位史上最邪惡人物之一已經死了。這不僅是伊朗人民的正義，也是所有偉大美國人，以及世界各地許多國家人民的正義——那些被哈米尼和他那群嗜血的暴徒（THUGS）殺害或殘害的人們。」以色列媒體還公布了在空襲中喪命的伊朗高層官員名單，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）、最高國家安全委員會秘書尚赫尼（Ali Shamkhani）、伊朗國防部長、軍事情資首長以及武裝部隊參謀總長。不過伊朗方面尚未證實哈米尼的生死狀態。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）稍早表示，哈米尼與總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）「都安然無恙」。