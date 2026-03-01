台灣進入多雨模式，春雨一波一波襲擊，氣象專家林得恩提醒，今天至周三（3月1日至3月4日）全台降雨機會增高，降雨強度大，尤其是周二元宵節（3月3日），中央氣象署表示，當天整個西半部都容易出現大雨，民眾務必特別留意。

未來一周先暖後涼　元宵節逐漸降溫

林得恩透過臉書粉專「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署最新系集模式模擬，統計從2月28日至3月14日前，台灣附近850hPa大氣溫度與降雨量距平預測，前期至元宵節的氣溫，普遍都比氣候平均值略高，剩餘時段氣溫反轉下降，呈現「先暖後涼」的趨勢。

▲228連假至元宵節氣溫較暖，後續反轉降溫，整體趨勢先暖後涼。（圖／林老師氣象站臉書）
春雨再下4天　元宵節雨最大

降雨方面，林得恩強調，由於228連假開始，環境水氣就接力移入影響，今天至周三期間的「降雨機會增高、降雨強度較大」，讓人有明顯感受到「春雨霏霏」的氛圍。

氣象署預報員賴欣國也補充，元宵節東北季風增強，配合華南雲雨區東移帶來較多水氣，是未來一周降雨最明顯的一天，整個西半部有短暫陣雨或局部雷雨，且有局部較大雨勢發生的機率，其它地區也有局部短暫陣雨。

▲元宵節東北季風增強，配合華南雲雨區東移帶來較多水氣，是未來一周降雨最明顯的一天。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周三水氣減少　雨勢周五才趨緩

賴欣國提及，周三水氣減少，不過仍有華南雲系移入，各地仍有降雨機會，不過雨量變少，降雨集中在北部、東半部、中南部山區，中南部平地有零星短暫陣雨，可見陽光；周四（3月5日）東北季風減弱，天氣轉好，中南部陽光有機會露面，不過北部、東半部、中南部山區、恆春半島仍有雨。

周五（3月6日）東北季風減弱，雨勢趨緩，迎風面仍有雨，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地為多雲到晴。周六（3月7日）水氣又更少，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

資料來源：林老師氣象站臉書中央氣象署

