228和平紀念日連假進入收假日，交通部高速公路局今（1）日表示，0時至5時平均交通量為年平均平日1.5倍；預估今日交通量為110百萬車公里，今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林等路段。高公局也提醒，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。高公局表示，昨（2月28日）日全日交通量為 103.8百萬車公里，為年平均平日1.12倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日1.12倍，昨日路況除國5北向頭城至坪林路段於24時逐漸紓解外，其餘路段於19時後大致順暢。高公局表示，今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。另外，高公局與公路局攜手合作，由高公局於今日上午的國道路況預報外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必開啟車頭燈，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。