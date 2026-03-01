我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗的抗辯：非法行使武力

避談哈米尼死訊

美國與以色列28日聯合對伊朗發動空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗也對中東多國的美軍設施發動報復反擊。伊朗駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）於聯合國安全理事會緊急會議上直指，美國與以色列對伊朗的聯合襲擊是「戰爭罪」，且與《聯合國憲章》的精神背道而馳。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊拉瓦尼的言論是在聯合國安全理事會召開的緊急會議上發表的。會中發言者包括美國、伊朗與以色列的代表。伊拉瓦尼在發言中指出：「為這種非法行使武力辯護的毫無根據指控，在國際法上沒有立足之地。」他補充道：「引用『預防性打擊』、聲稱『迫在眉睫的威脅』或其他未經證實的政治宣稱，都不能使侵略行為合法化。」稍早，在對伊朗發動首波攻擊後不久，美國總統川普（Donald Trump）發布了一段預錄的演說，將此次行動合理化為一項「旨在防止這個邪惡、激進的獨裁政權威脅美國及我們核心國家安全利益」的行動。伊拉瓦尼在發言結尾強調，伊朗將「繼續行使固有的自衛權」。不過值得注意的是，儘管川普與以色列官員聲稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經喪生，伊拉瓦尼在整個演說中完全避而不談哈米尼。雖然伊朗官方堅決否認哈米尼的死訊，但伊拉瓦尼此次在聯合國正式場合的「沉默」已引發外界高度關注。