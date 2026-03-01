藝人王陽明於228連假期間，在台北南港內湖機廠停車場舉辦快閃車聚，不過活動未事先申請，加上車流瞬間湧入，導致停車場與周邊道路嚴重壅塞，引發民怨；警方到場處理後開罰53件違規，王陽明今（1）日則在社群上道歉。這幾年他爭議連連，甚至遭罵是「老屁孩」，王陽明除了喜歡玩車，不時也會開箱名錶收藏，他曾秀出近80萬的手錶直呼便宜，財力相當驚人。

王陽明財力驚人　曬80萬名錶喊便宜

王陽明熱愛收藏百萬級名錶，曾與朋友一起拍片分享，透露第一隻錶是勞力士1680，再來是勞力士1665。王陽明直言自己喜歡黃金和鑽石，當看到黃金且鑲鑽的手錶時，讓他愛不釋手，向大家介紹說：「這比較便宜一點，不到25,000美金（約79萬台幣）。」

▲王陽明（中）熱愛收藏名錶，曾PO出價值80萬台幣的手錶，直呼「便宜」，財力相當驚人。（圖／Empire Motor Club / EWC YT）
此外，王陽明還曾購入一隻市值高達「60萬美金（約台幣1850萬）」的手錶，並直呼：「我要當最屌的王陽明。」雖然認為自己很瘋狂，但他也不敢保證會就此收手，認為手錶能保值。由於名錶都價值不菲，王陽明也曾提醒大家，「永遠都要跟你信任的人買」，做好所有自保的行為。

王陽明辦快閃車聚惹民怨　遭警方開罰53件違規

值得一提的是，王陽明私下也喜歡玩車，228連假期間舉辦快閃車聚，邀請電影《玩命關頭》系列中飾演「韓哥」的姜成鎬現身助陣，怎料卻造成周邊道路壅塞，遭警方開罰53件違規。王陽明事後發文道歉，坦言未預料到活動規模會如此龐大，向南港分局員警致意，承認造成困擾，然而網友認為道歉缺乏誠意，負面聲浪持續升溫。

