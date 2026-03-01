稍早她也回應《NOWNEWS今日新聞》：「目前資產平安，請放心！」坦言投資進度雖確實受到影響，但都在可控範圍內，目前和當地團隊保持密切聯繫中。

▲王宥忻（如圖）坦言投資進度確實有些波動，但都在可控範圍內，自己也和當地團隊保持密切聯繫中。（圖／嚴俊強攝影）

美國與以色列28日對伊朗展開軍事行動後，伊朗隨即發動報復攻擊，阿拉伯聯合大公國證實遭到伊朗飛彈襲擊，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，當地五星級飯店也被無人機擊中。「財富女神」王宥忻曾透露砸下800萬在杜拜置產，王宥忻近年在杜拜置產，如今中東地緣政治局勢急劇惡化，杜拜市區一度響起空襲警報。面對外界關心，稍早她回應《NOWNEWS今日新聞》說：「謝謝大家大家滿滿的關心，先跟大家說，目前資產平安，請放心。」王宥忻坦言投資進度確實有些波動，但都在可控範圍內，自己也和當地團隊保持密切聯繫中，王宥忻在各國投資房地產，曾分享自己在杜拜買下總價約台幣800萬元、一坪價格不到60萬的房子，當時她開心表示：「重點還是在蛋黃區的市中心，而且買的坪數完全是實坪不含公設。」當時王宥忻聽當地的導遊說杜拜房價在漲，加上杜拜政局穩定、房價及城市的發展也非常的好，因此決定投資。王宥忻透露蛋黃區的房子有些不到一週就售罄，甚至她訂的房子已經有人想要多出幾十萬元跟她買。除了王宥忻，這幾年有不少網紅、藝人在杜拜置產，愛莉莎莎也曾分享在杜拜買房，當時她拍片透露自己買了兩個建案，一個是老城區旁海事城的22坪海景房+車位，價格為240萬迪拉姆（約新台幣1933萬），另一個則是阿布達比的Yas Island海景公寓3房，價格約新台幣4800萬。另外，女星劉伊心先前也證實砸了2,300萬台幣在阿布達比買下2房1廳2衛浴（含車位）的高端住宅，大家都看好當地房市，怎料如今卻受到伊朗攻擊，引發國際關注。沒想到如今杜拜遭受戰火波及，除了機場遇襲，五星級飯店也被伊朗無人機擊中，冒出了熊熊火光。隨著局勢升溫，阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、伊拉克、科威特等國陸續宣布無限期關閉或嚴格限制領空。目前阿聯酋航空也已在官網公告，由於多個區域空域關閉，已暫時停止所有往返杜拜的航班，阿聯酋航空並提醒旅客出發前先確認航班狀態，再前往機場。