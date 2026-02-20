我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F40在過年期間相約到溫泉會館開派對，一起分享家庭生活有趣的事。左起為Cony、艾軒、團長王宥忻 、關關。（圖／女神愛啪啪提供）

由「財富女神」王宥忻擔任團長的女團F40，包括關關、Cony、艾軒，在過年期間到北投水美溫泉會館舉辦比基尼溫泉派對，大談家庭生活經。其中王宥忻可說是將身邊人照顧得無微不至，她表示，平常在規劃家族旅遊時，都會主動邀請老公前妻與兩個女兒加入同行。對她而言，家人才是最大的資產，金錢和時間的投入，更是不需要分你我。談到為何會主動邀請老公前妻與女兒同遊，王宥忻表示，先生過去的那段婚姻，因為經濟條件不佳，許多承諾都來不及完成。如今她自己有能力了，希望能彌補先生曾經的遺憾。為此，愛屋及烏的她，將心意落實在每一次的家族旅遊，將時間與金錢投入在家人與自我成長，就是人生最大資產講到泡溫泉，王宥忻絕對是識途老馬。她大讚溫泉水能促進血液循環、軟化角質，泡完肌膚自帶柔焦濾鏡滑溜溜。不過最猛的還是她跟婆婆的互動，她表示，兩人感情好到猶如閨蜜，連裸身相見也完全不尷尬。王宥忻自爆有次陪婆婆泡大眾池的奇遇，她被池邊一位阿嬤盯著胸前不放。婆婆見狀笑虧王宥忻：「要不要胸前甩一甩，讓人家看清楚？」婆婆很有綜藝魂，婆媳兩人說話尺度也超開，沒有忌諱。看到王宥忻和婆婆感情好，另一位F40成員Cony也談到自己和女兒修復關係的過程。原來Cony曾和經歷叛逆期的女兒關係降至冰點，雙方一度無法溝通。好在一家人靠著上課溝通，終於迎來世紀大和解。就在三代同堂互訴心聲那一刻，Cony看著女兒向外婆道謝，她在台下直接哭到崩潰，直呼：「我們真的走過來了！」講到泡湯，Cony則自嘲無福消受，最多只能撐10分鐘，否則就會像一隻被煮熟的蝦子一樣全身紅通通，讓全場笑翻。