2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽（2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）第二階段，中華男籃上戰打出漂亮一仗，以77：65擊敗此前2連勝中國的韓國隊，今日下午16：00改由中國、台灣兩隊交手，對岸球迷大多雖仍看好自家中國男籃過關，「打灣灣輸不了吧！」，但也有不少球迷悲觀回應，「也不是沒輸過」、「再輸真的要完蛋了」、「別掉以輕心，每一場都是決戰」中華男籃、中國目前都是1勝2敗，本場勝方將進入前3名晉級保障區，輸方則若入絕對劣勢，賽前中國媒體《虎撲》前瞻報導中也不敢掉以輕心，直言中華男籃氣勢正旺、敢打敢拚，雖然中國男籃陣容佔據優勢，也必須步步為營。本場對決不僅台灣球迷關注，對岸球迷同樣如此。且相較過往面對中華男籃的冷嘲熱諷，本次留言區多出不少謹慎球迷，評論普遍認為，雖然單論陣容中國有明顯優勢，但能夠以雙位數分差打贏韓國，確實已經贏回部分中國球迷的尊重。一則「如果打不過省隊我都不敢想後果有多嚴重」的評論裡，就有中國球迷回應，「又不是沒輸過，還是大賽的淘汰賽輸的」，「控制好籃板和比賽節奏，小心裁判和對手歸化球員」「還記得2013中國慘敗給台灣，那次中國真是無計可施」、「輸一場被叫了10幾年，真夠慘的」