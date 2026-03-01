我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國隊上戰克服上半場劣勢，逆轉日本取得世界盃資格賽首勝，本場面對中華男籃，中國媒體也不敢掉以輕心。（圖／取自FIBA官網）

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽（2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）第二階段，中華男籃在台韓大戰率性取勝、拿下賽史第2勝後，今（1）日下午16點迎戰強敵中國。賽前中國最大社群媒體《虎撲》報導賽事前瞻，文中收起過往傲氣，分析中華男籃氣勢正旺、敢打敢拚，中國得依靠禁區優勢才有獲勝可能。此外，中媒也重提2013年亞錦賽「馬尼拉慘案」，直言：「這場對決，沒有任何輕敵與容錯的空間。」由於目前中華男籃與中國同為1勝2敗、分列小組第三、四，這場比賽勝負將直接改寫小組出線格局，尤其在中華男籃上戰打出漂亮一戰，擊敗先前2連勝中國的韓國後，中國媒體也不敢掉以輕心。中媒在「中國vs台灣」賽事前瞻分析中，報導中華男籃上戰主場77：65擊敗韓國中，展現極高的戰術執行力，用快速輪換限制韓國引以為傲的外線火力，全場迫使對手出現16次失誤，半場就取得10分領先。隨後中媒也點名中華男籃「鐵三角」陳盈駿、林庭謙與高柏鎧，3人攻防形成互補，帶動全隊4人得分上雙，用強勢表現擊潰韓國。「他們氣勢正盛，具備與亞洲頂級強隊掰手腕的實力，絕非中國男籃可以輕視的對手。」中媒認為，中國本場面對中華男籃，最大優勢仍在於內線高度，相較於中華男籃內線配置，中國內線輪換不僅身高佔優，更有充足的人員儲備。胡金秋的中距離終結與籃下腳步、餘嘉豪的身高護框與籃板保護，都能針對高柏鎧的單內線進行持續消耗，一旦高柏鎧陷入犯規麻煩，中國台北男籃的內線將徹底失守，這是球隊最大的優勢所在。至於隱憂，則在於是外線投射穩定性，一旦三分球無法打開，內線的進攻空間將被大幅壓縮，很容易陷入得分荒，其次是開局慢熱問題與如何封鎖陳盈俊的組織串連，中媒認為，「面對士氣正盛、敢打敢拼的中華男籃，一旦開局挖坑過大，很難再複製對日本的逆轉奇蹟。」最後，中媒重提2013年男籃亞錦賽「馬尼拉慘案」，當時比賽場地同樣在馬尼拉，中國以78：96爆冷輸給中華男籃，失去晉級2014年西班牙男籃世界盃直接晉級機會。「這場對決，沒有任何輕敵與容錯空間。中國男籃需要延續對日本下半場的防守強度與內線優勢，杜絕慢熱，掐死中國台北男籃的後場雙核，依靠陣容深度與防守強度持續消耗對手，在這片曾留下遺憾的場地完成正名。」