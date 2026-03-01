女星粿粿去年10月被老公范姜彥豐公開指控婚內出軌王子（邱勝翊），她在11月1日拍完反擊影片後就神隱至今，沒有再出席任何公開活動，消失第4個月。但日前卻有民眾發現，她與王子還有聯絡，一同現身桃園大溪的廣澤宮拜拜，令人訝異。而粿粿的IG目前依然有57萬粉絲追蹤，與范姜彥豐、王子的合照都沒有刪，呈現停擺狀態，應該都將生活重點擺在與范姜的離婚協商上。
粿粿、王子還有聯繫 廣澤宮拜拜掀討論
粿粿與王子大年初六一同現身賴銘偉擔任宮主的桃園大溪廣澤宮參與開工團拜活動，雖然拜拜時有刻意保持一大段距離，但兩人出沒在同一個地點，還是引發討論。不少粉絲訝異粿粿與王子還有聯繫，據悉，兩人目前都是停工狀態，王子復出時間還不確定，粿粿則持續與范姜彥豐進行離婚協商。
粿粿IG停擺、合照都沒刪 仍有57萬人追蹤
而粿粿的IG目前仍有57萬粉絲追蹤，與婚變風暴發生前的人數差不多，她的IG照片也都沒刪除或隱藏，跟王子一行人去年3月到美國旅遊的合照依然留在版面上，過去和范姜彥豐一起拍攝的業配照也都留著，可見她自婚外情風波爆出後，已無心經營社群。
回顧粿范婚變時間軸 去年平安夜還在調解
回顧這段狗血婚變歷程，范姜彥豐去年10月29日拍影片指控粿粿在婚內出軌王子，粿粿11月1日同樣以影片方式回應此事，表示兩人早就在進行離婚協商，但范姜彥豐提出的1600萬賠償金額超出她負荷，同時也暗示范姜彥豐對婚姻不負責，家庭開銷都是她在支出。王子則透過文字道歉，承認與粿粿超越朋友界線，但否認介入兩人婚姻。
這起婚變事件讓范姜彥豐的名氣與支持度瞬間飆升，多數人都選擇力挺他，粿王聲量則降至谷底。對比粿王停工狀態，范姜彥豐的工作量反而大大提升，也經常在IG分享自己的生活近況。他與粿粿去年平安夜則被直擊現身士林地方法院進行調解，目前還沒有協商成功的消息出現。
