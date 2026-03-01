我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍年輕強投曹祐齊，將於3月1日現身台北燈節與球迷同樂。（圖／味全龍提供）

▲味全龍深化台北主場，合作台北燈節推出全新燈組《奔龍而上》。（圖／味全龍提供）

2026台北燈節即日起於台北西門町與花博園區璀璨登場。頂新和德文教基金會攜手味全龍打造《台北主場・奔龍而上》燈組，邀請棒球迷在光影中，走進屬於自己的主場時刻。3月1日晚間除將有球星曹祐齊現身與民眾互動，味全公司、德克士炸雞也將在現場發送限量贈品。《台北主場・奔龍而上》燈組，即日起到3月15日，每天17時至22時在台北市中華路一段與秀山街口B4展區亮燈。燈組將職棒選手昂首踏入球場的瞬間轉化為城市節慶地標。燈光與動態設計呈現拚戰精神與團隊榮耀，不僅是象徵站上球場的球員為勝利而努力，也代表每位在城市中奮鬥的市民，都在屬於自己的主場全力以赴。燈節期間味全龍也將舉辦現場活動，3月1日與3月14日18時至19時，味全龍球星曹祐齊與Dragon Beauties小龍女馬妹將分別現身燈區與民眾不定時互動。現場加入味全龍LINE官方帳號並出示手機畫面即可獲得限定小禮。味全公司、德克士炸雞響應棒球熱潮，也將在3月1日及14日的活動現場送限量小禮，民眾到場有機會領到德克士招牌明星餐點兌換券或Avila氣泡水，現場掃描專屬QR Code加入兩家企業的官方LINE，新會員還可獲得免費雞塊優惠券與買一送一優惠券，以及味全美好食光官網限時優惠折扣。公益與文化場域也同步響應，其中成美文化園推出入園優惠，民眾在3月底前出示與《奔龍而上》燈組合照可享150元折扣。頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫亦於燈節期間推出線上抽獎活動，詳情請見接棒未來臉書粉絲團消息。