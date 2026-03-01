我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部指出，目前我國在中東地區的僑民及國人約3000餘人（巴林22人、阿曼23人、科威特50人、阿聯大公國約300人、沙烏地阿拉伯約2,000人、卡達約200人、約旦124人、以色列262人、伊朗4人），人身均安。

美國、以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊，伊朗也隨即反擊沙烏地阿拉伯、卡達及巴林等地，外交部表示，我國在中東地區的僑民及國人約3000餘人。中華民國對外貿易發展協會今（1）日表示，沙烏地阿拉伯首都利雅德外館目前一切正常，巴林外館回報目前均改以居家上班；伊朗首都德黑蘭因為斷網因素，目前尚無音訊。美國、以色列對伊朗發動軍事攻擊，伊朗隨即對美國在中國各地美軍基地進行反擊，包括沙烏地阿拉伯、伊拉克、卡達、巴林及阿拉伯聯合大公國等地都遭受攻擊。貿協表示，沙國首都利雅德外館回報，當地目前一切正常，沙烏地境內影響不大，而且時逢齋戒月，台商也大多避開此期間訪沙，他們將持續觀察並且與代表處保持聯繫。巴林昨日遭受到多次數攻擊，且都靠近市區，據利亞德外館了解，當地公司行號今天多改以居家上班為主。而遭受美國及以色列攻擊的德黑蘭，目前還是沒消息。貿協說明，依據經驗伊朗國內一有動盪就會大規模斷網，也許暫時聯繫困難，不過我們外館對於急難應變已很有經驗。