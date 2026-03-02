我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一粒是台鋼雄鷹人氣最旺的本土女神，也被視為高機率能前進東京巨蛋的人選之一。（圖／讀者提供）

▲小映（中）、林襄（右）被認為是CT AMAZE前12強人選。（圖／記者陳明中攝影）

▲峮峮（右）、短今（左）也是CT AMAZE的人氣王。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽即將在3月5日於日本東京巨蛋開打，這次官方將從36人應援團CT AMAZE中，選出12人隨隊前往東京幫中華隊應援，但這「12強名單」尚未出爐，近日在網路上掀起熱烈討論。CT AMAZE是從中職6隊中，各選出6名人氣女孩所組成，共有36人，陣容龐大，一路從經典賽資格賽應援到上月底舉行的台日交流大賽，接下來官方也會派出12人跟著中華隊前往東京巨蛋。對此，一名網友在Threads發文，表示目前呼聲最高的只有峮峮、林襄，這2名女神幾乎可以確定是保證名單，至於剩下10人該如何選擇，好奇粉絲們的預測。該篇貼文曝光後吸引2.6萬人觀看，球迷也紛紛留言分享自己的看法，「」、「我是樂天迷，力挺孟潔、熊霓出線」、「峮峮是一定要的，啦啦隊清流」、「兄弟齊心最愛短今，支持最頂的短今能夠前進日本」，大家各有不同的看法。一名資深啦啦隊粉絲則向《NOWNEWS今日新聞》分享，他認為這12強名單，應該會平均分配給6個啦啦隊，各選出2個代表性人物。其中，而中華隊官方目前尚未給出答案，，但可以確定的是，這12強女神出現在東京巨蛋賽場上，勢必會成為國際關注焦點，為台式應援爭光。另外也有許多啦啦隊女孩已經自行購買機票、門票，確定會自費前往東京巨蛋觀賽，到時這些「野生女神」會不會就坐在台灣球迷的旁邊，大家也都很期待。