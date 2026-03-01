我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rosé（如圖）致詞時感謝Bruno Mars。（圖／IG@roses_are_rosie）

韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé創下K-POP紀錄！她和火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的歌曲〈APT.〉獲得2026年BRIT Awards（全英音樂獎）年度國際歌曲獎，成為了K-POP樂界首次獲得該獎項的歌手，而她也在致詞時開心感謝火星人，大告白對方：「我愛你！」本次獲獎作品〈APT.〉收錄於Rosé的首張正規專輯《rosie》，並邀來國際巨星Bruno Mars合作，歌曲自發行以來橫掃全球音源榜單，在歐美市場表現尤為亮眼，不僅締造亮眼串流成績，也成為各大音樂獎項熱門作品，最終成功登上全英音樂獎舞台奪獎。領獎時，Rosé以流利英文發表感性致詞，特別向Bruno Mars致謝，稱對方是自己音樂道路上的重要導師與摯友，更在台上真情流露表示：「我很愛你。」真摯發言感動全場，她同時也不忘感謝BLACKPINK成員Jennie、Jisoo與Lisa，表示團員們始終帶給她源源不絕的靈感與力量，此外，她也向長期合作的製作人Teddy Park表達謝意，肯定其在音樂製作上的支持與陪伴。Rosé此次奪獎不僅為個人音樂生涯寫下重要里程碑，也為BLACKPINK再添具指標性的國際紀錄，從團體出道到個人發展，她一步步站穩全球舞台，如今在英國音樂最高殿堂獲得肯定，隨著這項歷史性突破，粉絲也更加期待Rosé未來的音樂動向，她的一舉一動，都備受全球樂迷矚目。