DCG傳奇之路終結！目送LCP越南新王TSＷ登基

▲DCG是在今年才剛從次級聯賽PCS一路擊潰對手才順利晉級回到LCP，在第一賽段拿到第二名佳績已實屬不易。（圖／DCG臉書）

台港澳戰隊不再是LCP王者！CFO失去中野太關鍵

▲LCP賽區由台港澳戰隊統治的時代已經終結，今日迎接越南新王TSW登基。（圖／LoL Esports Taiwan）

2026《英雄聯盟》LCP 賽區第一賽段新王登基！今（1）日決賽由越南年輕王者 TSW 對決台港澳最後希望DCG，最終TSW連續三場展現壓制力，以3:0擊潰DCG，TSW拿到前往2026 First Stand 初陣對抗賽的資格，正式登基成為LCP賽區新王，終結台港澳戰隊統治的時代。台港澳戰隊統治LCP的時代終結了！今（1）日LCP賽區第一賽段總決賽，由越南戰隊TSW對決DCG，最終TSW展現強大實力，連續三場壓制對手，以3:0橫掃DCG，POM選手為 TSW中路 Dire，拿下前往2026初陣對抗賽的門票，將代表LCP賽區對決世界各地強權。在本場比賽落敗後，台灣戰隊DCG也在臉書發文表示：「在正式開賽前，應該沒多少人會想到，一支從次級賽敗部一路爬上來的隊伍，最後會站上總決賽舞台。很可惜這次沒能把冠軍帶回來，今天也沒能打滿這個系列賽，讓大家看到最多場的比賽。從開賽以來，一路走到冠亞軍舞台，要感謝每一位DCG粉絲的支持與應援。沒能帶大家一起出國，真的很遺憾，也對粉絲們感到抱歉。今年還沒結束，只要還有機會，我們就會繼續拚。下一次，一起出國。」事實上，昨（28）日DCG才在敗部決賽對決日本王者SHG時上演讓二追三，展現強大韌性；但面對實力更為堅強、戰術更加成熟的TSW，未能複製昨日逆轉奇蹟。LCP賽區從2025年初成立，整併台港澳、大洋洲、日本與越南等賽區。不過去年一整年，皆由台港澳戰隊CTBC Flying Oyster（CFO）包辦所有冠軍，持續稱霸並取得國際賽資格。然而今年CFO在失去核心中野選手HongQ、Junjia後，2026年第一賽段僅以第五名作收，提前遭到淘汰。隨後由台灣選手組成的大洋洲戰隊GZ，也在拿下第四名後遭SHG淘汰出局。最終，台港澳戰隊統治LCP賽區的時光僅維持一年。陣容年輕、氣勢正盛的TSW，或許將在今年取代CFO，成為LCP賽區的新王。