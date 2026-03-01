我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高柏鎧開賽很活躍，甚至連不拿手的外線都有進球。（圖／取自FIBA官網）

▲陳盈駿。（圖／取自FIBA官網）

▲高柏鎧在內線長人林防守下得到19分11籃板。（圖／中華籃協提供）

「海峽大戰」今（1）日開打，2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽（2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）第二階段賽事，中華隊強碰中國隊。我國在陳盈駿和林庭謙聯手拿下48分的帶領下，在三節打完還取得領先，但末節隨著體力耗盡和巨大壓力之下，讓中國靠著製造犯規和進攻籃板反超，最終以93：100落敗，目前戰績1勝3敗。本屆世界盃資格賽中華隊和中國隊際遇相當相似，我國前兩場在主客場都敗給了日本，而中國則是爆冷2連敗輸給韓國。但在2月26號的比賽，雙方又不約而同奮起，台灣戰勝韓國，中國擊敗日本，戰績皆為1勝2敗。因此今天這場比賽勝負對於後續晉級形勢至關重要。這一場比賽賽前外界就認為高柏鎧的發揮將決定中華隊勝敗，事實也是如此，開賽他很活躍，甚至連不拿手的外線都有進球。中國這邊則在30歲老將後衛趙繼偉首節投進兩顆三分球的帶領下有優勢，以27：22暫時領先。次節中國內線依舊沒有人可以限制高柏鎧，他和林庭謙的配合成為中華隊主要得分來源。雙方次節你來我往，中國隊這邊上一場贏球後「猛漢落淚」的賀希寧連拿8分，但我國也有盧峻翔、雷蒙恩、陳盈駿跳出來得分，再加上精神領袖劉錚終場前的超遠三分球，中華隊半場打完反倒以51：50反超，高柏鎧半場得到15分。易籃再戰後，中國立刻靠趙睿三分反超比數，但中華隊CBA雙衛發威，陳盈駿、林庭謙先後投進外線，反擊一波8：0，再度奪回優勢。這一節中華隊一度領先到11分，該節打完77：71領先。末節，雙方比分大致維持在有限差距，中華隊林庭謙投進三分球領先到7分後突然熄火，中國靠李弘權開火打出6：0攻勢追到差1分。之後高柏鎧進球，但是趙繼偉也投進三分，中國將比分追平，雙方第四節打到2分23秒戰成91：91平手。之後中國隊在1分42秒時，趙睿製造林庭謙三分外出手犯規，他罰進了2球，讓中國正式反超。之後盧峻翔有兩次上籃機會都錯失，胡金秋獲得2罰金會，2罰1中，但之後中華隊竟然沒有掌握籃板，胡金秋再次獲得兩罰，這次全進，也鎖定比賽勝利。今天陳盈駿和林庭謙兩名後衛打得全面，快攻反擊很穩，持球擋拆上籃和跳投都能進，戰術無球跑動空檔也能把握，兩人分別得到26分和22分。高柏鎧在內線長人林防守下得到19分11籃板，團隊打得可圈可點。可惜球隊在末節最後5分鐘沒頂住，被對方逆轉。