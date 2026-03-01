我是廣告 請繼續往下閱讀

適逢228事件79週年，國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤在臉書發文，質疑現行228歷史是否淪為「被政治修剪過的劇本」。她指出，當年的火苗是由台共地下組織與滯台日本人點燃，才引發後續的平定鎮壓，認為這場悲劇的受害者涵蓋本省與外省族群，與政客口中的族群仇恨無關。她提出當時的密電，蔣中正曾多次嚴令「嚴禁報復」，當時政府是為平定流氓與暴徒的破壞，並非針對無辜百姓，呼籲大眾不該將歷史當作政治操弄的工具。應佳妤分享家族故事作為佐證，提及阿公於民國34年自福建來台，228爆發時外頭混亂，所幸有本省籍的阿嬤冒著生命危險將人藏匿，才躲過風暴。她表示，若當時真是族群對立，就不會有這麼多本省人願意掩護外省人，這種動盪時代下的溫馨故事才是真相。她批評現在每年都有人忙著將責任甩給遠在南京的人，卻無人為當年被毆打、姦殺的外省人受難者討公道，甚至將流氓暴徒當成烈士，質疑這並非真正的正義。隨後應佳妤再度發文，強調「歷史可以修課，但良知沒有補考」，感嘆不知道大家補的是什麼版本的歷史學分，認為228不應成為政治流量的素材，紀念是為了記住傷痛與和平的得來不易，而非刻意放大對立。她呼籲，期待未來的教育能教會大眾尊重所有的受難者，並希望未來的紀念日能少一點政治消費，多一點對歷史真相的誠實與珍惜。