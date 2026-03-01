我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部日前公布，去年性別平均時薪差距16.1%，台灣女性必須比男性多工作59天，才能獲得等同的年總薪資，比去年再延後1天。其中，科技產業男女性別薪資差距高達42.7%，且差距擴大，科技業女性必須多工作156天，才能追平科技業男性薪水。據主計總處去年薪資調查，我國女性平均時薪340元，與男性405元薪資差距16.1%。女性要達到與男性相同的全年薪資，需較男性多工作59天，因此自2026年1月1日起算59天之115年「同酬日」為2月28日，較2025年增加1日。勞動部說明，去年我國性別薪資差距，對比2024年、2019年，主因是受少數性別薪資差距較大如電子零組件製造業影響大。2025年電子零組件製造業男性時薪727元，女性417元，性別薪資差距42.7%，較2024年及2019年分別上升1.3及4.7個百分點，明顯擴增，可能與其業中不同性別於不同職類間之分布，如高薪研發及工程職位男性居多等因素有關。與各國比較，台灣2023年我國性別薪資差距12.5%，與荷蘭相當，高於比利時的0.7%、義大利的2.2%等，低於丹麥14%、芬蘭16.8%、德國17.6%、奧地利的18.3%等，亦明顯低於韓國24.4%及日本的25.9%，在30個國家中排名第16名。近年來，我國性別薪資差距均較日、韓低13至16.5個百分點；至於美國，因其所發布之性別薪資差距資料係以中位數計算，若以我國本國籍全時年薪中位數與其週薪中位數相較，2024年我國性別薪資差距16.2%，亦較美國的17.3%低1.1個百分點。