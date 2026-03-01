我是廣告 請繼續往下閱讀

▲超愛運動的珉豪來台灣參加體能比賽。（圖／IG@choiminho_1209）

韓國人氣男團SHINee成員珉豪，今（1）日來台參加國際混合體能賽事Hyrox台北站，以堅強體奪下分組冠軍，讓許多現場粉絲看得如癡如醉。珉豪本次來台也有著有趣的插曲，那就是他並沒有告訴爸爸媽媽自己來台灣是參加體能比賽，而是告訴父母自己「要去台灣開演唱會」，讓許多粉絲聽完之後全笑瘋「我們怎麼沒聽說有演唱會。」珉豪的爸爸是韓國知名的足球教練，日前他參加足球比賽開幕式受訪時被問到「兒子會不會來到現場為比賽加油？」為此他笑笑回應：「他最近去米蘭當冬奧會大使了，活動結束後在台灣有演唱會，所以不會來。」然而崔爸爸的採訪內容曝光後，卻引起了許多粉絲討論，「你兒子什麼時候在台灣有演唱會了？我怎麼不知道呀」、「騙爸爸又騙媽媽，你完蛋了真的完蛋了」、「崔珉豪也怕亞洲家長」、「說謊不好！」、「35歲，欺騙家長被當眾揭穿的男偶像」、「都幾歲了還騙爸媽被抓包我要笑死」、「還是爸爸可能根本沒在記，下意識認為來台灣就是開演唱會。」台灣的粉絲們表示對「珉豪台灣開演唱會一事」完全不知情，想不到35歲的珉豪出國參加活動還要靠騙的，笑瘋一大批網友。實際上珉豪本次來台是為了參加Hyrox體能比賽，這是一個結合耐力與肌力的高強度賽事，內容包含滑雪機、推拉雪橇、波比蛙跳、划船與藥球深蹲等8大關卡，且每完成一項目皆須銜接1公里跑步，對參賽者體能與意志力都是極大考驗。本次賽事中，珉豪與韓國知名綜藝節目 體能之巔 成員洪範錫組成雙人搭檔，挑戰男子雙人組團體賽，在比賽過程中珉豪展現極佳爆發力與續航力，尤其在高強度藥球深蹲後依舊維持穩定節奏，絲毫未見疲態，讓現場觀眾與選手皆為之讚嘆。兩人最終以54分42秒的優異成績完賽，勇奪雙人男子組總排名第6名，並在35至39歲男子雙人分組中摘下冠軍寶座，展現高度默契與強大運動實力。