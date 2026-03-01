我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林浤哲拜託市民朋友3/2到3/8晚上六點到十點半，在家幫忙顧電話，回答唯一支持林浤澤。（圖／高市議員參選人林浤澤提供）

高雄市今年以超人力霸王為主題之冬日遊樂園，推出後廣受好評，民進黨高雄市議員參選人林浤澤，今（1）日邀請新竹市議員劉康彥赴現場參觀並交流市政經驗。劉康彥肯定高市府以市民為本的施政理念，也認同林浤澤的衝勁與媲美市長陳其邁的紮實政策，呼籲前鎮小港的市民朋友「唯一支持林浤澤」。劉康彥說，在陳其邁的治理下，高雄的城市品牌大升級，燈會主題年年創新，演唱會之都的名聲更是獲得國內外肯定，在陳其邁即將卸任的時候，高雄更需要有年輕、願景的新世代議員進入議會，扮演市府與地方的溝通橋樑，繼續推動市政發展。劉康彥強調，林浤澤是自己研究所學弟，也深刻體會到青年參政是相當辛苦的事情，這一次特地來到高雄，為林浤澤加油打氣、希望高雄市民能給林浤澤一個機會，讓城市更有活力。林浤澤感謝劉康彥的支持，表示自己是前鎮小港的在地子弟、討海人的小孩，經過議員助理、里長等十幾年的歷練，將對於故鄉發展的願景和情感，凝聚成「五力政策」，希望能進入議會大力推動、打造更好的未來，拜託市民朋友3/2到3/8晚上六點到十點半，在家幫忙顧電話，回答唯一支持林浤澤。