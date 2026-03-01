我是廣告 請繼續往下閱讀

郵局要收緊「線上轉定存」的金額上限。中華郵政宣布，網路郵局與行動郵局辦理「綜合儲金存簿轉定期」3月14日起將調降單筆限額，從原本300萬元下修至100萬元。中華郵政說明，這次調整不只針對單筆金額，連同每日、每月的合併累加轉存金額，也一併以 100 萬元為上限，且網路郵局與行動郵局兩個管道的轉存本金會併計計算。換言之，若民眾透過不同平台分批操作，仍會被納入同一個額度控管。若當月轉存金額超過規定上限，中華郵政指出，後續就需回到開戶郵局改採臨櫃方式辦理。預計114萬名存戶受到影響。至於調整原因，中華郵政提到，目前活存利率為0.83%，定存利率為1.725%，不少民眾為了拉長存款期間、提高利息收益，會將活存資金轉為定存。此次變更限額，是考量提升資金運用效率，並參考金融同業網路銀行的限額機制，因而同步調整單筆與每日、每月的累計上限。