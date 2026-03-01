2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開打，本屆中華隊被分在C組，周四至下周日（3月5日至3月8日）一連4天在東京巨蛋迎戰對手，不少台灣球迷也飛往日本應援，不過要特別留意東京近期天氣非常濕冷，不僅有降雨機率，入夜、清晨低溫甚至只有5度左右。

東京天氣濕冷　降雨機率一次看

據日本氣象廳資料顯示，日本東京未來一周天氣以濕冷為主，周二降雨機率80%最高，周三降雨機率50%、周四降雨機率30％、周五降雨機率30％、周六降雨機率50％、下周日降雨機率20％。

▲日本東京未來一周天氣以濕冷為主，入夜、清晨低溫甚至只有5度左右。（示意圖／記者葉政勳攝）
周二、周三雨下最大　東京入夜低溫剩5度

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則說明，日本東京未來一周天氣變化快速，特別是周二、周三受鋒面影響，全天不定時會有降雨發生，周四、周五是天氣相對較好的兩天，大部分多雲到晴，周六則會有另一波鋒面低壓在白天帶來降雨。

較需注意的是氣溫方面，賈新興提醒，3月初對日本來說還是冬季尾聲，未來一周東京白天在沒下雨時，氣溫大致落在13至14度，有下雨時11至13度，不過夜晚清晨，東京普遍都只有5至6度的低溫。

🟡2026年世界棒球經典賽中華隊的小組預賽賽程

📌3 月 5 日（四）11：00 澳洲 vs. 中華隊
📌3 月 6 日（五）18：00 中華隊 vs. 日本
📌3 月 7 日（六）11：00 捷克 vs. 中華隊
📌3 月 8 日（日）11：00 韓國 vs. 中華隊

