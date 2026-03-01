我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賓賓哥認為林揚竣企圖蒙騙消費者，將一張普通的租借單，蓄意扭曲為「皇家官方認證書」。（圖／賓賓哥臉書）

賓賓哥PO文內容：

高僧親自加持」的紫色佛牌， 我已經把你拿出來自清的那份泰文文件，逐字逐句翻譯完了。



結論只有一句話：那根本不是什麼「寺廟認證書」， 而是一張場地租借單。



你帶著MIKO、林北小諺、飛去泰國， 到所謂的龍婆培本廟直播造勢，利用廟宇氛圍營造神聖感。 面對質疑，你當場秀出泰文文件，還刻意遮住部分內容，跟觀眾說「 那是師父個資」。



結果呢？旁邊的小諺直接說自己看過，叫你拿開遮蔽物， 你才把整份文件攤開。



因為你很清楚：台灣大多數人看不懂泰文。



但不好意思，我看得懂，也會翻。





我把那份文件完整翻譯後，重點如下：



第一，文件抬頭清楚寫著：「場地使用許可證明書」。



核准時間只有當日下午兩小時，用途僅限於誦經祈福，以及為「 照片所示紫色佛牌」加持。



沒有千年。



沒有皇家。



沒有寺廟督造。



只是外面帶進去的東西，進廟走個儀式。



第二，文件明確載明：



禁止使用寺廟名稱、住持名義對該物品做背書。



這一條，直接打臉你在直播裡的所有話術。



第三，責任切割寫得更清楚：



寺廟沒有參與製作、宣傳、銷售；



未分潤；



若產生糾紛，寺廟概不負責。



第四，最後還補一句：



本文件僅為場地租借證明，不具任何認證效力。



講白一點



你們只是花錢租廟兩小時，把外面的佛牌帶進去拍照。



然後把一張租借證明，包裝成「皇家寺廟認證」。



你利用語言隔閡，玩文字遊戲。



你利用宗教場景，增加信任感。



你利用粉絲的虔誠，把租借單說成神聖背書。



我講得很直接：



這是在消費宗教，也是在玩弄信任。



直播可以競爭，流量可以拼，但不要踩信仰。



看不懂外文，不代表你可以亂說。



粉絲給你的是信任，不是讓你測試底線。



這件事，我會講清楚。



講到沒有模糊空間為止。





播商世界有限公司暨林揚竣本人聲明稿



近日特定人士於公開直播及社群平台中，多次發表涉及本人之言論，內容包含對本人之詆毀及不實指控，惟均未提出具體且可受檢驗之實證。



對於直播主賓賓哥（江建樺）的不實指控，直播天王林揚竣表示：

我方在推廣過程提出之紙本證明材料為泰國寺廟協助證實佛牌有經過正統開光加持儀式，一切合法合規合乎正統。

請有心人士勿隨意模糊焦點、顛倒是非、混淆視聽。



另外也呼籲賓賓哥（江建樺）

先處理好自己的消費糾紛，而不是一昧的為了轉移焦點而抹黑造謠我方。



有任何不實造謠中傷的部分，本人表示一律提出告訴，現已交由司法機關依法處理，一切事實應以法院調查及裁判結果為準，非任何一方得以偏頗公開發言片面定論。

近期相關謠言不實抹黑言論已對本人商譽造成社會觀感不佳影響。對此情形，本人深感遺憾。



鄭重聲明：

本人（本公司）所有推廣之南傳聖物一切真實絕無虛假；惟為維護自身名譽、人格權及生活安寧，相關事證已完成蒐集，並將委由律師依法提起刑事及民事訴訟。



同時正式呼籲相關人士

即刻停止一切涉及本人之不實言論、影射及評論行為。



本聲明發布後

本人不再就個別事件進行任何回應，一切交由司法機關依法處理

特此聲明。





網紅賓賓哥（江建樺）正式出面踢爆，指控直播主林揚竣在直播中販售標榜「千年塑料、皇家聯名」的紫色佛牌實為假貨，出示的泰文文件也並非佛牌的認證書，而是一張「場地租借單」。對於賓賓哥的指控，林揚竣今（1）日也發聲反擊，「請有心人士勿隨意模糊焦點、顛倒是非、混淆視聽」，表示將提告。賓賓哥踢爆直播主林揚竣過年期間，在直播中販售標榜「千年塑料、皇家聯名」的紫色佛牌實為假貨。面對外界質疑，林揚竣在鏡頭前秀出一份印有泰國寺廟標誌與泰文的證明文件，堅稱該佛牌確實是由寺廟出產並獲得認證。賓賓哥透過直播錄影檔揪出破綻，林揚竣展示文件時原本還刻意遮掩部分內容，一旁同樣從事佛牌買賣的小諺要求他將文件全貌公開。賓賓哥發現這竟是「場地許可證明書」，認為林揚竣因台灣民眾多半看不懂泰文，企圖以此蒙混過關，將一張普通的租借單，蓄意扭曲為「皇家官方認證書」，完全是玩弄粉絲的信任與宗教的神聖性。對此，林揚竣稍早也向《NOWNEWS今日新聞》發出聲明：「我方在推廣過程提出之紙本證明，材料為泰國寺廟協助證實佛牌有經過正統開光加持儀式，一切合法合規合乎正統。請有心人士勿隨意模糊焦點、顛倒是非、混淆視聽。」林揚竣也鄭重表示，本人（本公司）所有推廣之南傳聖物一切真實絕無虛假。惟為維護自身名譽、人格權及生活安寧，相關事證已完成蒐集，並將委由律師依法提起刑事及民事訴訟。林揚竣，你不要再騙了。你在直播裡賣的那塊所謂「千年塑料、皇家聯名、龍婆培本廟督造、