▲美國與以色列對伊朗發動軍事行動，副總統范斯在白宮戰情室與官員召開會議。（圖／翻攝自白宮X）

美國與以色列於2月28日對伊朗發動聯合空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。美國總統川普坐鎮佛州海湖莊園，與國務卿盧比歐、參謀長聯席會議主席丹‧凱恩上將等人召開國安會億，副總統范斯率多位官員在白宮戰情室連線，神情緊張嚴肅。據CNN報導，川普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）指揮對伊朗發動的「史詩怒火」行動。據白宮公布的照片可以看到，川普帶著印有USA字樣的白色棒球帽，與國務卿盧比歐、白宮幕僚長蘇西‧威爾斯以及參謀長聯席會議主席丹‧凱恩上將等核心官員，召開國安會議，密切監控任務執行狀況。而在華府則由副總統范斯在白宮戰情室，與財政部長貝森特、能源部長萊特、國家情報總監加巴德等官員，召開第二批作戰會議。白宮戰情室透過視訊系統，與海湖莊園作戰中心保持連線，兩地指揮系統可無縫接軌。白宮發言人李威特表示，川普整個周末都在海湖莊園俱樂部度過，並從該處密切關注中東情勢發展，「總統及其國安團隊將持續全天候緊密監控局勢。」CNN指出，海湖莊園已經成為高風險機密活動的發源地，川普在該處下令發動的機密行動清單已經非常長。光是去年，川普就在海湖莊園目睹了美國對葉門胡塞武裝發動空襲，甚至在高爾夫球場上透過監視器觀看了第一輪砲擊；聖誕節當天，美國向奈及利亞境內疑似ISIS營地發射了戰斧飛彈；今年初，美軍突襲加拉加斯，抓捕委內瑞拉前領導人馬杜洛。2020 年，川普在一個沒有窗戶的地下室房間與國家安全高級官員會面，最後決定除掉伊朗最高軍事指揮官卡西姆·蘇萊曼尼。2017年，川普在另一個安全屋授權對敘利亞使用化學武器進行打擊，之後才回到與中國領導人習近平共進晚餐的餐桌旁，一邊吃著巧克力蛋糕一邊講述這些行動。川普後來談到他的客人習近平時說，「他一言不發。他當時正在吃蛋糕。」