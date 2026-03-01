我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，對此伊朗以美軍中東基地為目標反擊，外交部今（1）日表示，目前我國在中東地區的僑民及國人約3000餘人，人身均安，現階段暫無撤僑規畫。對此行政院長卓榮泰受訪說，觀光署了解當地觀光團、旅客人數，目前當地配合其他航班作業，啟動必要備援機制，不管是僑民或觀光客，如果有任何迫切的需求，就跟當地各館處反應，各種需要的請求，「我們一定全力來協助」。卓榮泰說，昨天開始，總統已經經由國安團隊的簡報，充分掌握到該地區所有新局勢的發展，同時主要跟相關民主友盟國家也保持高度的聯繫，希望能夠完全掌握到國人的各種需求，跟確保在該地區國人的安全。卓榮泰表示，至於外交部也已充分了解當地僑民狀況，現在在安全上都沒有問題，外交部第一時間也指示所有中東地區的館處要啟動緊急應變的機制，大部分都目前在運作當中，除少數1、2個地區配合當地政府的需求，有一些另外的辦公形式，大部分都安全，而且正常在運作，目的也是要讓國人在當地有任何的需求，能夠提供第一時間，而且最需要的一個協助。卓榮泰說，觀光署了解在當地一些觀光團、旅客，目前團數跟旅客的人數，也完全的了解；也因應這個情況底下，目前在當地配合其他航班的作業，也啟動必要的備援機制，隨時能夠將這些在當地的觀光客能夠安全返抵國門。卓榮泰提到，在這個時候，希望當地不管是僑民與觀光客，如果有任何迫切的需求，就跟當地各館處來做反應，「我們一定全力來協助」。